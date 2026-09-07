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Gündem Otomotiv yan sanayisine dev soruşturma! Rekabet Kurumu düğmeye bastı: İşte 39 şirket ve birlik
Gündem

Otomotiv yan sanayisine dev soruşturma! Rekabet Kurumu düğmeye bastı: İşte 39 şirket ve birlik

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Otomotiv yan sanayisine dev soruşturma! Rekabet Kurumu düğmeye bastı: İşte 39 şirket ve birlik

Rekabet Kurumu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren 37 teşebbüs ile 2 teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın merkezinde şirketlerin birbirlerinden çalışan istihdam etmemeye yönelik “centilmenlik anlaşmaları” yaptığı ve ücretler ile diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgileri paylaştığı şüphesi bulunuyor.

Otomotiv sektörünün dev tedarikçilerini kapsayan önemli bir soruşturma kararı geldi.

Rekabet Kurulu, otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren 37 teşebbüs ile sektörel nitelikteki 2 teşebbüs birliğinin iş gücü piyasasındaki uygulamalarını mercek altına aldı.

Kurul, yürütülen önaraştırmanın ardından toplam 39 teşebbüs ve birlik hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

ŞİRKETLER ARASINDA “ÇALIŞAN ALMAMA” ANLAŞMASI ŞÜPHESİ

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre süreç, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve üyelerinin iş gücü piyasasındaki uygulamalarına ilişkin yürütülen önaraştırmayla başladı.

İncelemelerde şirketlerin TOSB ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) bünyesinde gerçekleştirilen toplantılar ile farklı iletişim kanalları üzerinden birbirlerinden çalışan istihdam etmemeye yönelik “centilmenlik anlaşmaları” içerisinde bulunduklarına ilişkin bulgular değerlendirildi.

Kurul, söz konusu uygulamaların Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında incelenmesi gerektiği sonucuna ulaştı.

ÇALIŞAN ÜCRETLERİ DE SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE

Dosyadaki bir diğer dikkat çekici başlık ise çalışanların ücretleri ve çalışma şartları oldu.

Rekabet Kurumu, şirketler arasında çalışan ücretleri ve diğer çalışma koşullarına ilişkin rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirildiğine yönelik yeterli şüphenin oluştuğunu bildirdi.

Kurul, iş gücü piyasasındaki rekabetin kısıtlanmış olabileceğine yönelik şüpheleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma sürecini başlattı.

İŞTE SORUŞTURMA AÇILAN 37 TEŞEBBÜS

Rekabet Kurulunun soruşturma kararı aldığı şirketler şöyle:

  1. A Raymond Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  2. Aisin Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  3. Alba Kalıp ve Otomasyon Makinaları İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  4. Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  5. Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  6. Benteler Gebze Taşıt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  7. Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi
  8. Birinci Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  9. Cavo Otomotiv Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
  10. Cengiz Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  11. Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Ticaret Anonim Şirketi
  12. Denso Otomotiv Parçaları Sanayi Anonim Şirketi
  13. Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  14. Ecoplas Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  15. Egebant Zımpara ve Polisaj Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  16. Eku Fren ve Döküm Sanayi Anonim Şirketi
  17. Farba Otomotiv Anonim Şirketi
  18. Fark Holding Anonim Şirketi
  19. Farplas Otomotiv Anonim Şirketi
  20. Ferro Döküm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
  21. Galsan Plastik ve Kalıp Sanayi Anonim Şirketi
  22. İleri Mekanik Makina Kalıp İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  23. Kanca El Aletleri Dövme Çelik ve Makina Sanayii Anonim Şirketi
  24. Kaynak Tekniği Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
  25. Küçükoğlu Holding Anonim Şirketi
  26. Mata Ahşap ve Otomotiv Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  27. Parsan Makina Parçaları Sanayii Anonim Şirketi
  28. Pimsa Otomotiv Anonim Şirketi
  29. Tekno Kauçuk Sanayii Anonim Şirketi
  30. Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  31. T.K.G. Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  32. Tm Pressform Savunma Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  33. Toksan Yedek Parça İmalat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
  34. Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  35. Toyotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
  36. Van Leeuwen Distribution Boru Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
  37. Zf Sachs Süspansiyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İKİ TEŞEBBÜS BİRLİĞİ DE LİSTEDE

Soruşturma kapsamında ayrıca sektörel teşebbüs birliği niteliğindeki TAYSAD Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği ile TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi de yer aldı.

Böylece soruşturma kapsamındaki teşebbüs ve birliklerin toplam sayısı 39'a ulaştı.

SORUŞTURMA KARARI İHLAL TESPİTİ ANLAMINA GELMİYOR

Rekabet Kurumu, soruşturma açılması kararının şirketlerin kanunu ihlal ettiklerinin kesinleştiği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Soruşturma sonucunda Kurul, elde edilen bilgi ve belgeleri değerlendirerek ilgili teşebbüslerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğine karar verecek.

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