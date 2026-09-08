Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi!

3 SAATLİK OKUL YOLU 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ Çocukların yolculuğu yalnızca asansörden ibaret değil. Öğrenciler önce servis aracına, ardından panoramik asansöre ve son olarak teleferiğe biniyor. Buna rağmen okula ulaşmaları artık üç saat yerine yaklaşık 30 dakika sürüyor. Dağın yamacına kurulan iki dev asansör, yalnızca mühendislik başarısı olarak değil, uzak bölgelerde eğitime erişimin nasıl kolaylaştırılabileceğini gösteren dikkat çekici bir proje olarak değerlendiriliyor. Bir zamanlar tehlikeli tırmanışlarla anılan okul yolu, bugün dünyanın en sıra dışı eğitim rotalarından birine dönüşmüş durumda.