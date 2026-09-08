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Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi!

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Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi!

Çin'in dağlık bölgesinde yaşayan çocukların okullarına giderken tehlikeli yollardan gitmesinin önüne geçmek için dağın yamacına 288 metrelik asansör yapıldı.

#1
Foto - Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi!

Çin’in Yunnan eyaletindeki Nizhuhe köyünde yaşayan öğrencilerin yatılı okula ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla hizmete alınan Fuyao Merdiveni, dünyanın en etkileyici açık hava asansörlerinden biri olarak gösteriliyor. Dev yapı sayesinde çocukların daha önce altı saati bulan gidiş-dönüş yolculuğu yaklaşık bir saate indi.

#2
Foto - Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi!

ÇOCUKLAR OKULA GİTMEK İÇİN ADETA UÇURUMA TIRMANIYORDU Nizhu Nehri Büyük Kanyonu’nun derinliklerinde bulunan köy, dik yamaçları ve zorlu coğrafi koşullarıyla dikkat çekiyor. Burada yaşayan çocuklar, Guanzhai Köyü İlkokulu’na ulaşabilmek için eşyalarını taşıyarak yaklaşık üç saat boyunca sarp dağ yollarında yürümek zorunda kalıyordu. Öğrencilerden biri, eski yolculuk sırasında dikkatli olmadıkları takdirde kayıp düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Yatılı eğitim gören çocukların yaklaşık üç haftada bir gerçekleştirdiği bu yolculuk, hem öğrenciler hem de aileleri açısından ciddi bir güvenlik riski oluşturuyordu.

#3
Foto - Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi!

İLK ASANSÖR 2022 YILINDA HİZMETE AÇILDI Yetkililer, öğrencilerin yaşadığı ulaşım sorununu çözmek için 2022 yılında uçurumun yanına 268 metre yüksekliğindeki Qingyun Merdiveni’ni inşa etti. Çocuklar böylece saatler süren tehlikeli tırmanış yerine yalnızca birkaç dakika içinde dağın üst bölümüne ulaşmaya başladı. Ancak kanyonun manzarasını görmek isteyen turistler kısa sürede bölgeye akın etti. Asansörün kapasitesi yoğun talebi karşılayamayınca uzun kuyruklar oluştu. Ücretsiz geçiş hakkına sahip öğrenciler de yoğun dönemlerde sıralarını beklemek zorunda kaldı.

#4
Foto - Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi!

288 METRELİK İKİNCİ ASANSÖR İNŞA EDİLDİ Sorunu çözmek amacıyla ilk yapının yanına Fuyao Merdiveni adı verilen ikinci bir panoramik asansör kuruldu. Kanyon tabanından 288 metre yükselen yeni asansör, önceki yapıdan 20 metre daha uzun, hızlı ve geniş olacak şekilde tasarlandı. İkinci asansörün hizmete girmesiyle bekleme süresinin yaklaşık yarı yarıya azaldığı belirtildi. Böylece bölgeyi ziyaret eden turistlerin oluşturduğu yoğunluğun öğrencilerin okul yolculuğunu aksatmasının önüne geçildi.

#5
Foto - Dağın yamacına 288 metrelik asansör: 3 saatlik yol 30 dakikaya indi!

3 SAATLİK OKUL YOLU 30 DAKİKAYA DÜŞTÜ Çocukların yolculuğu yalnızca asansörden ibaret değil. Öğrenciler önce servis aracına, ardından panoramik asansöre ve son olarak teleferiğe biniyor. Buna rağmen okula ulaşmaları artık üç saat yerine yaklaşık 30 dakika sürüyor. Dağın yamacına kurulan iki dev asansör, yalnızca mühendislik başarısı olarak değil, uzak bölgelerde eğitime erişimin nasıl kolaylaştırılabileceğini gösteren dikkat çekici bir proje olarak değerlendiriliyor. Bir zamanlar tehlikeli tırmanışlarla anılan okul yolu, bugün dünyanın en sıra dışı eğitim rotalarından birine dönüşmüş durumda.

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Yorumlar

gbv

biz de teleferiğe devamm...
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