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G.Saray’a Onyekuru’dan kötü haber

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru için Napoli'nin devreye girdiğini yazdı.

16 Temmuz 2019 Salı 16:14
G.Saray’a Onyekuru’dan kötü haber

İtalyan ekibininOnyekuru için 16 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Napoli'nin bu transfer için istekli olduğu vurgulanırken, Everton'ın Nijeryalı yıldız futbolcunun çalışma izni sorununu çözememesi de bu iddiaları güçlendiriyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 44 maça çıkan Onyekuru, 16 kez fileleri sarsarken, 6 da gol pası vermişti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:14
  1. Belçika basını
  2. Galatasaray
  3. Onyekuru
  4. Napoli
  5. Everton
  6. Nijerya
  7. İtalya Serie A
  8. transfer dönemi
  9. kiralık oyuncu

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  • VeyselVeysel46 dk önce
    Kadem ne diyo bu işe

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