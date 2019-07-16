G.Saray’a Onyekuru’dan kötü haber
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru için Napoli'nin devreye girdiğini yazdı.16 Temmuz 2019 Salı 16:14
İtalyan ekibininOnyekuru için 16 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
Napoli'nin bu transfer için istekli olduğu vurgulanırken, Everton'ın Nijeryalı yıldız futbolcunun çalışma izni sorununu çözememesi de bu iddiaları güçlendiriyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 44 maça çıkan Onyekuru, 16 kez fileleri sarsarken, 6 da gol pası vermişti.
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