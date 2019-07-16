G.Saray’a Onyekuru’dan kötü haber Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Onyekuru için Napoli'nin devreye girdiğini yazdı.

İtalyan ekibininOnyekuru için 16 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Napoli'nin bu transfer için istekli olduğu vurgulanırken, Everton'ın Nijeryalı yıldız futbolcunun çalışma izni sorununu çözememesi de bu iddiaları güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile 44 maça çıkan Onyekuru, 16 kez fileleri sarsarken, 6 da gol pası vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.