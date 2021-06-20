Grup Yorum'da çatlak büyüyor! Terör seviciler birbirine düştü

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DHKP-C'ye yakınlığı ile bilinen Grup Yorum, twitter hesabından yaptığı paylaşımla, eski üyesi Barış Yıldırım'ı hedef gösterdi. Yeni albüm çıkartan Yıldırım'ı hain ilan eden Grup Yorum yönetimi, paylaşımında, "Ölüm Orucu haini Barış Yıldırım albüm çıkarmış! Helin ve İbo, halkın türkülerini söyleyebilmek için bu uğurda canlarını verdiler. Şehit düştüler. Halkın sanatını hainler yapamaz! Halkın sanatını ancak halk çocukları yapabilir!" ifadelerini kullandı.

'Kaltaktan dost olmaz'

Grup Yorum, kendi bünyelerinde yetişip yolunu ayıran eski üyeleri Barış Yıldırım için, cinsiyetçi ifadeler kullandı. Örgütlenmelerine bağlı olmayan hiçbir solu kabul etmediklerini ilan eden Grup Yorum yönetimi, Yıldırım'ın fotoğrafını kullandığı afişte, "Ayıdan post, kaltaktan dost olmaz." dedi.

Dillerine Yeni Akit'i doladılar

Öte yandan aralarındaki iç çatışmada, dillerine Yeni Akit'i de dolayan DHKP-C hayranlarına cevap, bir twitter kullanıcısından geldi.

'Kuracağımız tertemiz dünyada, Dilan Ekin gibi kirlenmişlere yer yok'

Grup Yorum, geçtiğimiz ay da, Dilek Ekin adlı eski üyelerini hainlikle suçlayarak, onu açık hedef göstermişti. Ekin hakkında şu ifadeler kullanılmıştı:

"Dilan Ekin selam vermeye değmeyen birisidir. Ona selam vermeyin, görüşmeyin. Onunla ilişki yürütmeyin. Onun safı işkencecilerin, Helin'i, İbo'yu katledenlerin safıdır. Bizim yüzümüz ise her zaman 'Yedi Nota'nın komutanları' Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e dönük olmalıdır."