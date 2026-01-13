  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Ankara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak Adliye'de silahlı saldırı Gökyüzündeki Truva atı: Pentagon’un ‘kanlı kamuflaj’ dosyası Üniversitelere Cuma namazı uyarısı! Akit yazdı YÖK harekete geçti DEM'li Belediyelerin emekçi oyunu Ekrem İmamoğlu’nun jeti detayı da var! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Trump’tan sürpriz hamle: Machado Beyaz Saray’a geliyor "Kapalı askeri bölge" ilan edildi! Suriye ordusundan sivillere çağrı: Bu bölgeden uzak durun ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada? AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert sözler: CHP intihar ediyor
Dünya Grönland'dan Trump'a sert tepki: Satılık değiliz
Dünya

Grönland'dan Trump'a sert tepki: Satılık değiliz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Grönland'dan Trump'a sert tepki: Satılık değiliz

ABD Başkanı Donald Trump'ın göz koyduğu Grönland'ın Başbakanı Nielsen "Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz" ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Nielsen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt ile görüşmesi öncesi Kopenhag'da basın toplantısı düzenledi.

Frederiksen, ABD ile zor bir yıl geçirdiklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a "ihtiyacı oldukları" söylemini devam ettirmesine ilişkin, "Bu Danimarka'nın değil Krallığın meselesi. Sınırlar zorla değiştirilemez. Başka bir halkı satın alamazsınız ve küçük ülkeler büyük ülkelerden korkmamalı." dedi.

ABD'deki görüşmede Danimarka ve Grönland'ın yan yana duracağını aktaran Frederiksen, NATO'nun da Grönland'ı koruması gerektiğine işaret etti.

Nielsen de NATO'nun desteğini aldıklarını belirterek "Danimarka Krallığı'nın bir parçasıyız ve satılık değiliz. Herkesin anlaması gereken bir durum var. Grönland, ABD'ye ait olmayacak. Grönland, ABD tarafından yönetilmeyecek. Grönland, ABD'nin bir parçası olmayacak." ifadelerini kullandı.

Grönland'ın önünde seçmesi gereken bir durum olsaydı yine Krallık, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yu seçeceğini vurgulayan Nielsen, birlik içerisinde hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

 

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Trump çok kızacak! İspanya'dan NATO'ya Grönland çağrısı
Trump çok kızacak! İspanya'dan NATO'ya Grönland çağrısı

Dünya

Trump çok kızacak! İspanya'dan NATO'ya Grönland çağrısı

İspanya’dan Grönland çıkışı: Gerekirse NATO güvenliği artırır!
İspanya’dan Grönland çıkışı: Gerekirse NATO güvenliği artırır!

Dünya

İspanya’dan Grönland çıkışı: Gerekirse NATO güvenliği artırır!

Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!
Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!

Gündem

Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!

Medvedev’den Trump’a Grönland resti: Acele etmezsen Rusya'ya katılırlar!
Medvedev’den Trump’a Grönland resti: Acele etmezsen Rusya'ya katılırlar!

Dünya

Medvedev’den Trump’a Grönland resti: Acele etmezsen Rusya'ya katılırlar!

Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu
Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu

Dünya

Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23