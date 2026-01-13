  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan İran'a ekonomi darbesi! Vergi kararını resmen duyurdu! Efkan Ala’dan muhalefete "Silivri" ayarı: İcazet alanlar meşruiyet dersi veremez! Batman'da feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var ABD kapıları kapattı: 100 bin vize tek kalemde iptal edildi! Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük düşmanı kripto Yahudiler İran’dan ABD’ye sert cevap: O kirli ellerinizi üzerimizden çekin! Halk Tv spikerinden Siyonist ağız! 7 Ekim yalanına sarılıp İsrail katliamını akladı! Güney Azerbaycan Türklerinden net mesaj: Ne İsrail ne İran tarafımız Ankara-Bakü-Tebriz hattıdır! Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete soruşturmasında flaş gelişme PKK-SDG’ye Suriye’de rahat yok: Suriye Arap Ordusu Halep’in doğusuna sevkiyat başlattı!
Dünya Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu
Dünya

Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Grönland ABD’nin yeni eyaleti mi oluyor? Kongre’ye tasarı sunuldu

ABD’li Cumhuriyetçi vekil Randy Fine, Grönland’ın gönüllü olarak ABD’nin 51. eyaleti olmasını öngören yasa tasarısını Temsilciler Meclisi’ne sundu.

Cumhuriyetçi Florida vekili Fine, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, "Grönland'in İlhakı ve Eyalet Olma Yasası" başlıklı yasa tasarısını, Temsilciler Meclisi'ne sunduğunu belirtti.

Fine, açıklamasında, sunduğu tasarının, Grönland'ın ABD'ye gönüllü şekilde 51. eyalet olarak katılmasını öngördüğünü ve Donald Trump yönetimine bu konuda gerekli adımları atma yetkisi verdiğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, açıklamasında, "Grönland, görmezden gelebileceğimiz uzak bir yer değil, hayati bir ulusal güvenlik varlığıdır. Grönland'ı kontrol eden, Kuzey Kutbu'nun önemli deniz yollarını ve Amerika Birleşik Devletleri'ni koruyan güvenlik yapısını da kontrol eder. Amerika, bu geleceği, değerlerimizi hor gören ve güvenliğimizi zayıflatmaya çalışan rejimlerin eline bırakamaz." ifadesini kullandı.

Söz konusu yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gelip gelmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili son açıklamalarında, ABD'nin ve Avrupa'nın ulusal güvenliği için Grönland'ı "savunmaları" gerektiğini ifade ederek, "Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz." demişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 5 Ocak'ta, ABD'nin NATO müttefikine askeri saldırı kararı alması halinde her şeyin sona ereceğini belirtmişti.

Frederiksen, Trump'ın "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" söylemini sert dille eleştirmişti.

ABD adaya çökmeye kararlı: Trump’tan Grönland halkına 6 milyar dolar rüşvet
ABD adaya çökmeye kararlı: Trump’tan Grönland halkına 6 milyar dolar rüşvet

Dünya

ABD adaya çökmeye kararlı: Trump’tan Grönland halkına 6 milyar dolar rüşvet

"Öyle ya da böyle" resti: Grönland krizi büyüyor
“Öyle ya da böyle” resti: Grönland krizi büyüyor

Dünya

“Öyle ya da böyle” resti: Grönland krizi büyüyor

Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!
Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!

Gündem

Grönland'da soğuk savaş çanları: Almanya asker göndermeye hazırlanıyor!

Medvedev’den Trump’a Grönland resti: Acele etmezsen Rusya'ya katılırlar!
Medvedev’den Trump’a Grönland resti: Acele etmezsen Rusya'ya katılırlar!

Dünya

Medvedev’den Trump’a Grönland resti: Acele etmezsen Rusya'ya katılırlar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23