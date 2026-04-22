Grok, Türkiye’deki Tesla’lara geliyor

Tesla, araç içi yapay zeka deneyimini yeni pazarlara taşımaya hazırlanırken, Grok asistanı için Türkiye’de de geri sayım başladı. Avrupa’daki kademeli dağıtım sürecinin ardından Türkiye’de satılan modellerde de sistemin aktif hale geleceğine yönelik işaretler güç kazandı.

Son gelişmelere göre, Model Y araçlarının Türkiye kullanım kılavuzlarına Grok ile ilgili bölümlerin eklenmesi, bu özelliğin yakın dönemde Türkiye pazarında da devreye alınabileceğini gösteriyor. Böylece Tesla’nın araç içi dijital deneyimi, Türkiye’deki kullanıcılar için de yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor.

KLASİK ASİSTANIN ÖTESİNE GEÇİYOR

Tesla’nın araçlarına entegre ettiği Grok, standart bir dijital asistandan daha gelişmiş işlevler sunmayı hedefliyor. Sistem, gerçek zamanlı veri işleme kapasitesiyle sürücünün navigasyon taleplerine yanıt verebiliyor, yeni hedefler ekleyebiliyor ve mevcut rotaları anlık olarak değiştirebiliyor.

Kullanıcılar, Grok üzerinden yakın çevredeki restoranlara yönlendirme alabiliyor, mola planlaması yapabiliyor ve uygun şarj noktalarını konum bazlı olarak bulabiliyor. Ayrıca şehir içi sürüşlerde alternatif rota önerileriyle daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunulması amaçlanıyor.

BETA AŞAMASI DEVAM EDİYOR

Tesla, Grok sisteminin halen Beta aşamasında olduğunu vurguluyor. Bu durum, özelliğin aktif geliştirme sürecinde olduğu ve kullanım özelliklerinin zaman içinde değişebileceği anlamına geliyor.

Sistemin kullanılabilmesi için bazı teknik koşullar da bulunuyor. Aracın AMD işlemciye sahip olması, belirli bir yazılım sürümünü çalıştırması ve Premium Bağlantı aboneliğinin aktif olması gerekiyor. Navigasyon komutları için ise daha güncel yazılım sürümlerinin gerektiği belirtiliyor.

ELLER SERBEST KULLANIM DÖNEMİ

Tesla’nın 2026 Bahar Güncellemesi ile birlikte Grok tarafında önemli yenilikler de devreye alındı. Yeni sürümle kullanıcılar, “Hey Grok” komutuyla asistana tamamen eller serbest şekilde erişebiliyor. Önceki sistemde ise ekran üzerinden dokunmatik işlem ya da fiziksel bir düğme kullanılması gerekiyordu.

Güncellemeyle birlikte konum bazlı hatırlatıcılar da sisteme eklendi. Kullanıcılar, günlük işlerini Grok’a hatırlatma olarak bırakabiliyor. Asistanın kapatılması ise basit bir sesli komutla mümkün hale geliyor.

TÜRKİYE İÇİN YENİ DÖNEM SİNYALİ

Avrupa’daki genişlemenin ardından Türkiye’nin de Grok’un yeni adreslerinden biri olmaya hazırlandığı değerlendiriliyor. Özellikle kullanım kılavuzlarında yer almaya başlayan detaylar, Tesla’nın Türkiye’deki kullanıcı deneyimini yapay zeka destekli yeni bir seviyeye taşımak istediğini gösteriyor.

Sistem resmen aktif hale geldiğinde, Türkiye’deki Tesla kullanıcıları da araç içinde daha gelişmiş, daha doğal ve daha etkileşimli bir dijital asistan deneyimiyle tanışmış olacak.