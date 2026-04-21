Lübnan'da soluklanma süreci: Avn ve Al Sani'den "ateşkes" zirvesi!
Lübnan'da soluklanma süreci: Avn ve Al Sani'den "ateşkes" zirvesi!

Lübnan'da soluklanma süreci: Avn ve Al Sani'den "ateşkes" zirvesi!

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, bölgedeki barış umutlarını yeşerten 10 günlük ateşkesin ardından kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Siyonist rejimin saldırıları altındaki Lübnan'ın geleceğinin masaya yatırıldığı görüşmede, Katar'ın mazlum Lübnan halkının yanında olduğu bir kez daha tüm dünyaya ilan edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile İsrail'le sağlanan 10 günlük ateşkesi ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Katar Emiri Temim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, İsrail'le sağlanan 10 günlük ateşkesin ardından Lübnan'la ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Katar Emiri'nin Lübnan'a desteklerinin altını çizerek, ülkeye yönelik askeri saldırıları durdurmak amacıyla İsrail'le yürütülen ikili müzakereler başta olmak üzere askeri tansiyonu düşürecek her çabayı desteklerini teyit ettiği kaydedildi.

 

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve oralarda Lübnan ordusunun konuşlandırılması yönünde sarf edilen çabalara desteklerinin dile getiren Şeyh Temim, Katar olarak Lübnan halkının yanında durdukları ve yardımlarda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn da ülkesine destekleri için Katar Emiri Temim'e teşekkür etti.

Liderler, Lübnan'daki gelişmelerin takibi için aralarındaki iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

İsrail ile Lübnan arasındaki 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar’da!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar’da!

Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Katar’da!

Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu!
Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu!

Gündem

Doha'dan dünyaya "Hürmüz" resti! Katar fırtına öncesi sessizliği bozdu!

Katar ve Pakistan'dan dünyaya birlik mesajı! Şeyh Temim ve Şahbaz Şerif zirvesi! Bölgesel saldırılara karşı çelikten irade
Katar ve Pakistan'dan dünyaya birlik mesajı! Şeyh Temim ve Şahbaz Şerif zirvesi! Bölgesel saldırılara karşı çelikten irade

Gündem

Katar ve Pakistan'dan dünyaya birlik mesajı! Şeyh Temim ve Şahbaz Şerif zirvesi! Bölgesel saldırılara karşı çelikten irade

Katar'dan dünyayı tedirgin eden açıklama
Katar'dan dünyayı tedirgin eden açıklama

Dünya

Katar'dan dünyayı tedirgin eden açıklama

