CHP’nin katil milletvekilini tanıyor musunuz? 100 yıldır skandallarla anılan bir parti düşünün! Soruşturma böyle sümenaltı edildi

Tek parti döneminin vitrine koyduğu “hukuk devleti” iddiası, 1935’te yaşanan bir cinayetle paramparça edilmişti. Sayısı belirsiz onca İslam alimini idam eden tek parti diktatöryası, kemalist devrimden yıllar sonra, kendi yandaşlarını korumak için de yargıya müdahale edip cinayetleri örtbas ediyordu. İktidarın içinden bir milletvekili sevgilisini öldürüyor; yargı ise bağımsız davranmak yerine sahte raporlarla yönlendiriliyor, kapılar arkasında şekillenen kararlarla fail aklanıyordu. Başörtüsünü yasakladıkları için kadınlara özgürlük getirdiklerini ve kadın haklarını tanıdıklarını iddia eden kemalistler, bir kadının hayatını siyasi nüfuz uğruna yok sayıyordu.

MUSTAFA KEMAL’İN KORUMASI KADIN ÖLDÜRDÜ

Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarından itibaren Mustafa Kemal'in yakın koruması olan Zonguldak Milletvekili Recep Zühtü Soyak, 1935'te sevgilisini öldürdü. Mahkeme, kendisine düzenlenen akıl sağlığı raporunu kabul ederek beraatine hükmetti.

Recep Zühtü, 8 Şubat 1935 seçimlerinde Zonguldak'tan milletvekili seçildi. Seçimin ertesi günü, 9 Şubat akşamı Mustafa Kemal’in sofrasında bulunduğu sırada bir kişi kulağına sevgilisi Fatma Medeniye Hanım hakkında bilgi verdi. Fatma Medeniye'nin İstiklal Caddesi'nde bir kuyumcu çırağıyla el ele görüldüğü, üstelik Recep Zühtü'ye ait kol düğmeleri ve kravatın bu kişinin üzerinde olduğu söylendi.

Recep Zühtü sofradan ayrıldı. Gece saat üçte Çengelköy'deki kadının evine gitti ve Fatma Medeniye'yi tabancayla vurarak öldürdü.

SAHTE RAPOR DÜZENLEDİLER

Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Dönemin tanınmış psikiyatristi Mazhar Osman'dan sanık için “akıl sağlığı yerinde değil” raporu istendi. Mazhar Osman talebi reddetti. Gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Recep Zühtü'nün cezai ehliyeti yok idiyse, Meclis'te işi ne?”

BERAAT ETTİ

Rapor, Mazhar Osman'ın asistanı Dr. Fahrettin Kerim Gökay tarafından düzenlendi. Gökay, Recep Zühtü'nün cinnet halinde suç işlediğini bildirdi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi de akıl sağlığının yerinde olmadığına hükmetti. Adli Tıp raporu kabul etti, mahkeme beraate karar verdi.

KATİL MİLLETVEKİLİ

Recep Zühtü, milletvekilliğini sürdürdü. Yasada bulunan boşluk nedeniyle milletvekilliği düşürülemedi ve 1939 seçimlerine kadar görevde kaldı.

MUSTAFA KEMAL’İN EN YAKINLARINDAN

Recep Zühtü Soyak, gerek Milli Mücadele döneminde gerekse cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal’in yakın çevresinde ve sofrasından hiç ayırmadığı isimler arasında yer almıştı. Vekilliği döneminde dahi Mustafa Kemal’in yurt içi gezileri ve teftişleri sırasında yanında bulunmuş ve zaman zaman kendisiyle röportajlar yapmıştı.