Havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyonlarda görülen artış üzerine Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. Mürvet Sungur uyarılarda bulundu. Sungur, risk altındaki kişiler için en etkili korunma yönteminin aşı olduğunu dile getirdi.

Grip virüsünün damlacık yoluyla bulaştığını dile getiren Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürvet Sungur, “Öksürüp hapşıran kişi, virüs içeren çok sayıda damlacığı etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlerimize bulaşması ile hastalık bulaşır. Gripli bir kişi virüsü etrafa yaymamak için öksürüp hapşırırken ağzını bir mendille, mendil bulamıyorsa kolları ile kapatmalıdır. Ellere hapşırmak en tehlikeli olanıdır. Ellere bulaşan virüs buradan dokunulan her yere yayılır. Gripli kişi sık sık ellerini yıkamalıdır. Su ve sabun bulunamadığı durumda el antiseptikleri ile eller ovalanarak da temizlik sağlanabilir. Gribin toplumda yayılmaması için, virüsün en çok saçıldığı hastalığın ilk günlerinde, okula, işe gidilmeyip evde istirahat edilmelidir. Ağız ve burunu tam kapatacak şekilde maske kullanılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Gripten nasıl korunulur?

Gribe yakalanmamak için sık el temizliği, sağlıklı beslenme, mevsime göre giyinme gibi kişisel önlemlerin yanı sıra özellikle risk altındaki kişiler için en etkili korunma yolunun aşı olduğunu dile getiren Sungur, “Grip her yıl ekim ayında başlayarak aralık ayında artıp nisan-mayıs aylarını kapsayan dönemde sık görülmektedir. Bu nedenle grip aşısının her yıl ekim ayında yaptırılması gerekmektedir. Ancak risk grubundaki kişiler, daha önce yaptırmadılarsa, şubat ayına kadar aşıyı yaptırabilirler. Grip hastalığının geçirilmesiyle veya aşılama ile oluşan bağışıklık, virüsün yapısında gerçekleşen sürekli değişiklikler nedeniyle kalıcı değildir. Aşılanan veya hastalığı geçiren bireyler bir sonraki grip mevsiminde hastalığa tekrar yakalanabilir. Ayrıca, virüsün yapısı değiştiği için, takip verilerinden elde edilen bilgilere göre aşı içeriği her yıl yenilenmektedir. Bu nedenle mevsimsel gripten korunmak için her yıl aşı olunması gerekir” şeklinde konuştu.