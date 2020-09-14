Grip aşısı ne zaman vurulur? Grip aşısı nerede yapılır?

Aşının tedavi amaçlı ilaçlardan farkı koruma amaçlı yapılan bir uygulama olmasıdır. Grip aşısı grip hastalığını meydana getiren virüslerden elde edilmiş aşılardır. Grip aşısı özelikle risk gruplarına vurulması tavsiye edilmekte.

Grip belirtileri neler?

Grip belirtileri aniden başlar. Aniden üşüme ve halsizlik gribin en önemli belirtisidir. Grip belirtileri olarak boğaz ağrısı, burun akıntısı, kuru öksürük ve halsizlik gribin belirtisi olarak sayılabilir. Gripte yüksek ateş, ciddi kas ve eklem ağrısı bulunmaktadır.

Grip aşısı ne zaman yapılmalı?

Grip aşısı her sene yapılmalı mıdır?

Grip nasıl bulaşır?

Koronavirüsle mücadelen ettiğimiz şu günlerde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte grip hastalığın da yaygın olarak görülmesi beklenilmekte. Koronadan korunmak için maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları aslında grip için de geçerli olunduğu söylense yanlış bilgi verilmiş olunmaz. Peki gripten nasıl korunulur? Gripten korunmak için hastaların öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında ağızlarından sıçrattıkları damlacıkların, karşısında bulunan hasta olmayanların solunum yoluyla bu damlacıkları alınmasıyla grip bulaşmış olur.

Kimler grip aşısı yapmalı?

Grip aşısını herkesin yaptırmasında bir sıkıntı yok. Kendini risk altında hissedenler, sıkça grip geçirenler (bir kişi yılda üçten fazla grip geçirmesi durumudur.) Bağışıklık sisteminde bir yetersizlik durumu olanlar, kanser hastaları, şeker hastalığı olanlar, kalp hastalığı olanlar, ameliyat olup evde yatanlar, 60 yaş üstü kadın ve erkeklerde grip aşısı önerilmekte.

Kimlere grip aşısı yapılmamalı? Kimler grip aşısını yapmaz?

Grip nasıl geçer? Grip tedavisi nasıl yapılır?

Grip tedavisinde burun akıntısını, boğaz ağrısını ve halsizliği giderici semptomatik ilaçlar kullanılır. Grip basit nezle ve basit soğuk algınlıklarından farklıdır. Çünkü eğer hastalık doğru tedavi edilmezse sinizüt ve zatürre denilen akciğer enfeksiyonlarına kadar ilerler. Gribin teşhisinde burundan arkaya doğru genize doğru uzatılan pamuklar yardımıyla alınan sülüntülerden örnekler alınır. Bu örneklerden eğer grip virüsü görülürse gribe yönelik özel ilaçlara başlanır. Bunun için grip teşhisi burundan ve kandan yapılan tetkiklerle belirlenmeli ve ilaç tedavisi de bu tetkiklerin sonuçlarına göre verilmelidir. Grip aşısı eczanelerde ve sağlık ocaklarında yapılmakta.

Gripten nasıl korunulur?