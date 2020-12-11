Griezmann Uygur Türkleri için sponsoruna yol verdi

Fransız futbolcu Antoine Griezmann, sözleşmenin feshine gerekçe olarak Çin şirketinin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiasını gösterdi.

Griezmann, "Huawei şirketinin, yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur alarmı' denilen sistemin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair çıkan kuvvetli şüphelerin ardından firmayla ortaklığımı derhal sonlandırdım. Huawei'yi, yalnızca bu suçlamaları reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygı duyulmasına katkı sunması için etkisini kullanmaya davet ediyorum." dedi.