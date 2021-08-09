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Gündem Gri listedeki terörist İstanbul'da yakalandı
Gündem

Gri listedeki terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve gri kategoride aranan Zafer D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:07:00 -
Gri listedeki terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Hizbullah Terör Örgütü'nün deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde Gri kategoriden aranan ve Silahlı Terör Örgütü'ne Üye Olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Zafer D., İstanbul Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Zafer D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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