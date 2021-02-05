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Gündem Gri listedeki terörist 13 işbirlikçiyi yakalattı
Gündem

Gri listedeki terörist 13 işbirlikçiyi yakalattı

Diyarbakır'da 2 yıl önce İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve yakalanan "Nirvana" kod isimli Semra Tunçer'in teşhisiyle gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK işbirlikçisi 13 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:07:00 -
Gri listedeki terörist 13 işbirlikçiyi yakalattı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunçer'in verdiği ifade ve teşhislere ilişkin terör örgütü adına işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı. Diğer 5 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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