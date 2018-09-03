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Gri listedeki MLKP'li terörist öldürüldü!

Tunceli’de gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristin MLKP'li Baran Dersim kod adlı İrfan Gerçek olduğu öğrenildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; terörist İrfan Gerçek, gri listede 300 bin liralık ödülle aranıyordu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:05
Gri listedeki MLKP'li terörist öldürüldü!

Tunceli’nin Ovacık İlçesi kırsalında 27 Ağustos günü düzenlenen operasyonda öldürülen teröristin MLKP'li Baran Dersim kod adlı İrfan Gerçek olduğu tespit edildi. Gerçek’in gri listede 300 bin liralık ödülle arandığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “27 Ağustos 2018 Tarihinde Tunceli Ovacık Kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan hava destekli operasyon kapsamında; 1 MLKP terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin Terör Arananlar Gri Listede (300 bin) TL bulunan Baran Dersim kod adlı İrfan Gerçek olduğu tespit edilmiştir" denildi. 

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 15:05
  1. mlkp
  2. baran dersim
  3. Tunceli

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