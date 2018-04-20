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Gri listede aranan PKK'lı öldürüldü!

Bingöl kırsalında dün öldürülen PKK'lı 2 teröristten birinin 'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edildi. Kadın terörist, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde aranıyordu.

20 Nisan 2018 Cuma 19:32
Gri listede aranan PKK'lı öldürüldü!

Bingöl'de dün düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen 2 kadın teröristten birinin, İçişleri Bakanlığı'nın Gri listesinde aranan, PKK terör örgütünün kadın kolu YJA-Star üyesi  'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edildi.

Bingöl Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından; 19 Nisan 2018 tarihinde Genç ilçesi mülki sınırlarında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 örgüt mensubundan birinin İçişleri Bakanlığınca Gri listede aranan sözde Amed eyaleti beşli yürütmede görevli YJA-Star sorumlusu 'Sema' kod adlı Zühre Yariçi olduğu tespit edilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 19:32
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Bingöl
  3. PKK

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