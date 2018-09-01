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Gri kategorideki teröristin annesine yazdığı mektup bulundu! "Acil olarak yiyecek, içecek gönderin"

15 Ağustos'ta PKK/KCK üyelerinin bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerine saldırıda bulunmasından sonra olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında bulunan Şehriban Tunç'un oğlu "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç'tan aldığı mektup ortaya çıktı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:01
Gri kategorideki teröristin annesine yazdığı mektup bulundu! "Acil olarak yiyecek, içecek gönderin"

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Şehriban Tunç'un evinde, oğlu olduğu tespit edilen ve İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç'un yazdığı mektup bulundu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mermer ocağı şantiyesini ateşe vererek, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü PKK/KCK mensuplarının yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Şehriban Tunç'un, İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi'nde gri kategoride yer alan Çelikhan nüfusuna kayıtlı "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç'un (34) annesi olduğu ortaya çıktı.

"ACİL OLARAK YİYECEK, İÇECEK, ERZAK GÖNDERİN"

Tutuklanan Tunç'un evinde yapılan aramalarda ise mektuplar ele geçirildi.

Yapılan detaylı incelemede mektupları Tunç'un aranan terörist listesinde gri kategoride yer alan oğlu "Zülfikar" kod adlı Yusuf Tunç'un yazdığı belirlendi.

Mektuplarda teröristin, annesine acil olarak yiyecek, içecek, erzak, ağırı kesici ve antibiyotik ilaç göndermesini istediği ortaya çıktı.

Teröristin annesine yazdığı mektuplarda, ayrıca Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta terör eylemleri yaptıktan sonra Kandil'e gideceğini ve orada örgütün sözde üst yönetiminde yer almaya çalışacağını belirttiği öğrenildi.

Öte yandan anne Tunç'un terör örgütü PKK'ya para topladığı da iddia edildi.

OLAY

Adıyaman'da 15 Ağustos'ta bir mermer ocağı şantiyesini ateşe veren terör örgütü PKK/KCK üyeleri, ihbar üzerine olay yerine hareket eden jandarma ekiplerinin bulunduğu zırhlı araca bombalı saldırı düzenlemiş, olayda bir uzman çavuş yaralanmıştı.

Olayın ardından soruşturma başlatılmış, "terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri" iddiasıyla aralarında HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka'nın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Özdemir, Yuka ve Şehriban Tunç'un da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.

20 Temmuz 2016'da ise Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, kent kırsalındaki teröristlerin fotoğraflarını paylaşarak vatandaşlardan ihbarda bulunmalarını istemişti. Paylaşılan fotoğrafta Adıyaman Çelikhan doğumlu (Zülfikar) kod adlı Yusuf Tunç da yer almıştı. Teröristi ihbar edenleri Adıyaman Valiliği tarafından ödül verileceği duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:01
  1. Kahramanmaraş
  2. PKK/KCK
  3. Şehriban Tunç
  4. İçişleri Bakanlığının Aranan Terörist Listesi
  5. Zülfikar
  6. Yusuf Tunç
  7. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı
  8. Kandil
  9. HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir
  10. Kömür Belde Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka
  11. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü
  12. Adıyaman Valiliği

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