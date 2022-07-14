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Gündem Gri kategorideki terörist imha edildi! Cehenneme bileti kesildi
Gündem

Gri kategorideki terörist imha edildi! Cehenneme bileti kesildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist ve Bitlis'te 1’i gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 16:29:00 - 2022-07-14 16:39:52
Gri kategorideki terörist imha edildi! Cehenneme bileti kesildi

İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka Operasyonları kapsamında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında icra edilen, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları timlerinin katıldığı J-İHA destekli operasyonda; bugün çıkan silahlı çatışmada, 1’i Gri kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

6 terörist imha edildi

MSB: Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

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