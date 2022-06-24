Gri kategoride yer alan terörist Şükran Alp öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İç Güvenlik Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 19 Haziran 2022 tarihinde; Jandarma ve Emniyetin müştereken İHA, Hava Kuvvetleri Destekli icra edilen Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan operasyonunda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz haler getirilen teröristlerden birinin; sözde Botan Eyaleti Herekol Bölgesinde YJA-Star kadın sorumlusu ve mayıncı olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan, "Arin" kod adlı Şükran Alp olduğu tespit edildi.

Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile, 31 Mayıs 2022 tarihinde Siirt ili Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında teröristlerce yerleştirilen EYP’nin patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanı yerde kalmadı.