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Sağlık Greyfurtu böyle tüketirseniz zehirli oluyor! Aman dikkat
Sağlık

Greyfurtu böyle tüketirseniz zehirli oluyor! Aman dikkat

Soğuk algınlığına iyi gelen besinlerden birisi olan greyfurtu tüketirken bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 10:25:00 -
Greyfurtu böyle tüketirseniz zehirli oluyor! Aman dikkat

Belki de yüzyılın en mucize meyvelerinden biri olan Greyfurt, turunçgiller familyasının en değerli üyelerinden biri.

İç Hastalıkları ve Metabolizma Uzmanı Dr. Ayça Kaya, zengin bir lif kaynağı olan ve içerdiği enzimler nedeni ile kanseri önlemekten, kolesterolü düşürmeye; cilt problerine iyi gelmekten, akne üzerindeki olumlu etkilerine, içerdiği C vitamini sayesinde diş eti kanamalarından, metabolizmayı hızlandırmaya kadar pek çok özelliği olan greyfurt meyvesinin faydalarını anlatıyor.

Belki de yüzyılın en mucize meyvelerinden biri olan Greyfurt, turunçgiller familyasının en değerli üyelerinden biridir. 1 adet greyfurt ortalama 50 kalori ve 80 mg C vitamini içerir. Son yapılan araştırmalarda greyfurtun lycopene ve liminoids içerdiği, ve bu maddelerin bir çok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterdiği kanıtlanmıştır. Bu kanser türlerinin başında prostat kanseri gelir. Bununla birlikte içerdiği naringin ve naringenin gibi flavonoitlerin de ağız kanserini oluşumunu belirgin biçimde azalttığı görülmüştür.
Metabolizmayı hızlandırır, kilo verdirir.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye de etkisi olan greyfurt, insülin direncini kırıyor; öğünlerden önce yenilecek yarım greyfurt iştah kontrolüne yardımcı olyor. Scripps Klinik uzmanlarından Dr. Ken Fujioka’nın 100 kadın ve erkek üzerinde yürüttüğü 12 haftalık bir pilot greyfurt zayıflama araştırmasında, günde üç kere olmak üzere her öğünde yarım greyfurt tüketen bireylerin, normal yeme alışkanlıklarını değiştirmeksizin çalışma sonunda ortalama 3 ila 4 kilo arasında kilo kaybettikleri kaydedildi.

Sivilcelerin düşmanı

Antioksidan özelliği de olan greyfurt, cildin kolajen sentezini artırması ve yapısını kuvvetlendirmesi nedeniyle akne tedavisinin etkili silahlarından biri. Greyfurt, içeriğindeki C vitamini nedeniyle, akne oluşumunu azaltması ve mevcut aknelerin gerilemesi gibi etkilerinin yanında izlerin gerilemesi konusunda da faydalı. Cilt tarafından emildiğinde, 72 saat kadar uzun bir süre ciltte kalabilen greyfurtun en önemli avantajı etkinliğinin uzun sürmesidir.

Faydaları Bitmiyor...

Greyfurt içerdiği C vitamini ile diş eti kanamaları olan kişilerde, bu şikayeti ciddi oranda azaltır. Yara iyileşmesini hızlandırır. Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle içerdiği yüksek lif kabızlığa karşı en iyi ilaçlardan biridir. Sindirim sistemi işleyişini düzenler ve dengeler. Sigara bağımlısı olanlarda nikotin ihtiyacını azaltır ve nikotinin vücuttan atılmasını sağlayarak detoks etkisi gösterir. Günde 1 tane greyfurt yenilmesi kalp hastalıklarını azaltır. Kötü kolesterolü %25 azaltır, iyi kolesterolü %25 artırır.

İlaçlarla birlikte tüketirken dikkat!

Ancak bazı ilaçları kullanan hastaların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü greyfurt, karaciğerimizde bulunan sitokrom p450 denilen bir enzimi baskılıyor. Sitokrom p450, karaciğerimizde ve bağırsağımızda, dışarıdan aldığımız ilaçları metabolize eder ve bu ilaçları zararsız hale dönüştürerek vücudumuzdan atar. Bu enzim baskılanıp çalışmayınca ilaçlar metabolize edilmediği için vücutta birikerek zehirleyici etki yapar. Özellikle kolesterol ilaçlarında, alerji ilaçlarında, HIV tedavisinde kullanılan ilaçlarda, bazı antidepresanlar ve antihipertansifleri kullananların bu konuda dikkatli olmalarında fayda var. Bir bardak greyfurt suyu içilmesi bile bu etkiye neden olabilir. Greyfurt suyunun etkisinin geçmesi için en az 24 saat geçmesi gerekir.

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