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Greenpeace'ten Almanya'ya "Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzat" çağrısı

Greenpeace, Suudi Arabistan'a uygulanan silah ambargosunun süresinin uzatılmasını ve Yemen'deki savaşa katılan ülkelere yönelik de genişletilmesini talep etti

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
Greenpeace'ten Almanya'ya "Suudi Arabistan'a silah ambargosunu uzat" çağrısı

BERLİN (AA) - Uluslararası çevre örgütü Greenpeace, Almanya'ya, Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma kararının uzatılması çağrısında bulundu.

Greenpeace üyelerinin Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde düzenlediği eylemde, Yemen'de savaşa katılan ülkelere silah satışı protesto edildi.

Bakanlığın önüne temsili 3 füze koyan göstericiler, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'e çağrıda bulunarak, "Altmaier, Yemen savaşına silah ihracatını durdur" yazılı pankartlar taşıdı.

Greenpeace'ten silahsızlanma uzmanı Alexander Lurz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Eylül'de Almanya'nın Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ambargosunun sona ereceğini hatırlatarak, "Biz bunun uzatılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Bu ambargonun Yemen'deki savaşa katılan ülkelere yönelik de genişletilmesi gerektiğini vurgulayan Lurz, bu konuda topladıkları 10 bin imzayı Ekonomi ve Enerji Bakanlığına teslim edeceklerini kaydetti.

Lurz, anketlere göre Alman halkının yüzde 81'inin Yemen'de savaşa katılan ülkelere silah satımına karşı olduğu bilgisini de paylaştı.

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle geçen kasımda Suudi Arabistan'a silah ihracatını askıya alan Alman hükümeti, bu kararı en son 31 Mart'ta 6 ay daha uzatmıştı.

Öte yandan iktidarda bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan koalisyon protokolünde "Yemen'deki savaşta taraf olanlara silah satışı yapılamaz." maddesi yer alıyor.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
  1. Almanya
  2. silah satışı
  3. Suudi Arabistan

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