Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti!

IPHONE 18 PRO'NUN TÜRKİYE FİYATI 137 BİN 999 TL Apple'ın Türkiye için açıkladığı fiyatlara göre iPhone 18 Pro 137 bin 999 TL'den, iPhone 18 Pro Max ise 149 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iPhone 18 Pro'nun Türkiye fiyatı depolama kapasitesine göre 137 bin 999 TL ile 243 bin 999 TL arasında değişirken, iPhone 18 Pro Max'in fiyatı 149 bin 999 TL'den başlayarak 255 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.