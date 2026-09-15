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Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti!

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Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti!

Dünyada merakla beklenen İphone Duo satışa çıkarken, yeni model saniyeler içinde stokları tüketti.

#1
Foto - Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti!

Apple'ın ilk katlanabilir ekranlı telefonu iPhone Duo, ön sipariş sürecine hızlı başladı. Yüksek fiyat etiketine rağmen tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği telefonun sınırlı stokları kısa sürede tükendi. Tayvan'ın önde gelen GSM operatörlerinden gelen bilgilere göre iPhone Duo için ayrılan stoklar, ön sipariş sistemlerinin açılmasından yalnızca 2 dakika sonra tamamen tükendi.

#2
Foto - Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti!

IPHONE DUO İÇİN SADECE 2 DAKİKA YETTİ Apple'ın katlanabilir telefon pazarına giriş yaptığı iPhone Duo, yeni iPhone ailesinin en fazla dikkat çeken modellerinden biri oldu. Çevrim içi satış kanallarında sınırlı stokla ön siparişe açılan cihaz için tüketiciler adeta yarıştı. Tayvan'da operatörlerin elindeki iPhone Duo stoklarının 2 dakika içinde tükendiği bildirildi. Yeni nesil modeller için yapılan toplam ön sipariş kayıtlarının da bir önceki seriye kıyasla yaklaşık üç kat arttığı belirtildi.

#3
Foto - Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti!

IPHONE 18 PRO MAX EN ÇOK İLGİ GÖREN MODEL OLDU iPhone 18 Pro serisinde ise tüketicilerin en fazla ilgi gösterdiği model iPhone 18 Pro Max oldu. Depolama seçeneklerinde 256 GB ve 512 GB modeller öne çıkarken, renk tercihlerinde bu yıl sunulan Bordo ve Buz Mavisi seçenekleri yoğun talep gördü.

#4
Foto - Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti!

IPHONE 18 PRO'NUN TÜRKİYE FİYATI 137 BİN 999 TL Apple'ın Türkiye için açıkladığı fiyatlara göre iPhone 18 Pro 137 bin 999 TL'den, iPhone 18 Pro Max ise 149 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. iPhone 18 Pro'nun Türkiye fiyatı depolama kapasitesine göre 137 bin 999 TL ile 243 bin 999 TL arasında değişirken, iPhone 18 Pro Max'in fiyatı 149 bin 999 TL'den başlayarak 255 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.

#5
Foto - Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti!

IPHONE DUO'NUN TÜRKİYE FİYATI 229 BİN 999 TL Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı da belli oldu. Cihazın 256 GB modeli 229 bin 999 TL, 512 GB modeli 246 bin 999 TL, 1 TB modeli 280 bin 999 TL, 2 TB modeli ise 335 bin 999 TL fiyat etiketi taşıyor. iPhone Duo, böylece Apple'ın Türkiye'deki en yüksek fiyatlı telefonlarından biri olarak kullanıcıların karşısına çıkacak.

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