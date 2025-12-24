Green Card başvuruları ne olacak, iptal mi edildi?

Her yıl binlerce kişiye ABD’de kalıcı oturum hakkı tanıyan Green Card (DV) programı için kritik bir döneme girildi. Washington’dan gelen son açıklamalar, başvuru sürecinin askıya alındığını ortaya koyarken, gözler programın geleceğine çevrildi. Özellikle yeni başvuru döneminin yaklaşmasıyla birlikte, “Green Card başvuruları iptal mi edildi, bu yıl çekiliş yapılacak mı?” soruları ABD dışında yaşayan milyonlarca kişinin ana gündemi haline geldi.

Green Card başvuruları neden durduruldu?

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Çeşitlilik Vizesi olarak bilinen Green Card programı kapsamında yapılan başvuruların askıya alındığını duyurdu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, kararın temelinde güvenlik endişelerinin bulunduğunu açıkladı. Aralık ayında Rhode Island eyaletindeki Brown University kampüsünde yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı, bu kararın dönüm noktası oldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin geçmişte Green Card programı aracılığıyla ABD’ye giriş yapmış olması, sistemin güvenlik boyutunun yeniden sorgulanmasına yol açtı.

Trump yönetimi süreci tamamen durdurdu mu?

Bakan Noem, Green Card başvurularının askıya alınmasının ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştiğini açıkladı. Bu kapsamda ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne, DV programının derhal durdurulması yönünde talimat verildi. Trump yönetimi, daha önce yaşanan saldırıların ardından da göçmenlik sistemine yönelik sert adımlar atmış, güvenlik gerekçesiyle birçok başvuruyu askıya almıştı.

Green Card çekilişi tamamen iptal mi edilecek?

ABD yönetimi, Green Card programının tamamen iptal edilip edilmeyeceğine dair henüz net bir takvim ya da karar açıklamadı. Ancak başvuruların durdurulması ve güvenlik incelemelerinin genişletilmesi, programın uzun süre askıda kalabileceği ihtimalini güçlendirdi. Normal şartlarda her yıl yaklaşık 50 bin kişiye kalıcı oturum hakkı tanıyan sistemin geleceği, alınacak yeni kararlara bağlı olacak.

Göç politikalarında sertleşme dikkat çekiyor

Kasım ayı sonunda Washington’da yaşanan başka bir saldırının ardından Trump yönetimi göç politikalarını daha da sıkılaştırdı. “Yüksek riskli” olarak tanımlanan ülkelerden gelen başvurular askıya alınırken, daha önce verilmiş bazı Green Card’ların da yeniden incelemeye alındığı bildirildi. Bu adımlar, yalnızca DV programını değil, ABD’ye yönelik tüm göçmenlik süreçlerini doğrudan etkiliyor.

Seyahat yasakları Green Card’ı da etkiliyor

Beyaz Saray’ın açıkladığı yeni düzenlemeyle, seyahat yasağı uygulanan ülke listesi genişletildi. Tam giriş yasağı bulunan ülkelerin yanı sıra, bazı ülkeler için kısıtlı erişim uygulaması sürüyor. Bu kararlar, Green Card çekilişiyle ABD’ye gelmeyi planlayan binlerce kişi için belirsizliği artırmış durumda.

Başvuru sahiplerini şimdi ne bekliyor?

Green Card başvurularının askıya alınması, özellikle bu yıl başvuru yapmayı planlayanlar için büyük bir soru işareti oluşturdu. ABD yönetiminden gelecek yeni açıklamalar, programın tamamen iptal edilip edilmeyeceğini ya da hangi koşullarda yeniden başlatılacağını netleştirecek. Şu an için tek kesin bilgi, sürecin durdurulduğu ve güvenlik değerlendirmelerinin öncelik kazandığı yönünde.