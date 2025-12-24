İsmail Saymaz, Meral Akşener ve Şirin Payzın dahil epeyce Kemalistin davasına SP'li Kamalak'ın oğlu bakıyormuş

Tolgahan Erdoğan X hesabından paylaştığı açıklamaya göre;

Dün mahkemem için Anadolu Adliyesine gittiğimde Furkan Kamalak denilen bu arkadaşın sadece bir mahkemede 10 a yakın davada taraf olduğunu bizzat gördüm ve tamamı hakaret davası.

Sadece aynı mahkemede, aynı günde bu kadar hakaret davası olan şahsın toplamda açtığı davaları tahmin edemiyorum. Sayın Çiçek’in de belirttiği gibi bu sebepsiz zenginleşme değilde nedir ?

Kimlerin avukatlığını yaptığını görünce ise bu duruma pek de şaşırmadım.