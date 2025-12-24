  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Başvaizden ayetli uyarı! Siz bakmayın Özgür Özel’e piyango net haramdır

Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği

Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı

Türkiye'deki manevi çöküşün son perdesi: Namazla dalga geçme akımı!

Dilek İmamoğlu’nun danışmanına sultan Maaşı! Cumhurbaşkanı 252 bin lira, İmamoğlu’nun danışmanı 340 bin lira maaş alıyor

Rusya'da 3 günde 2. bombalı saldırı gerçekleştirildi Yine Moskova Yine bomba

Akım dediğin böyle olur! Camiler sabah namazında doldu taştı

Venezuela’dan ABD’ye zehir zemberek "korsanlık" suçlaması! Özgürlük palavraları bitti, niyet petrole çökmek

Şifa için Akşemseddin Hazretlerinin asasını sürmüştü! Cübbeli Ahmet sol gözünü tamamen kaybetti
Aktüel İsmail Saymaz, Meral Akşener ve Şirin Payzın dahil epeyce Kemalistin davasına SP'li Kamalak'ın oğlu bakıyormuş
Aktüel

İsmail Saymaz, Meral Akşener ve Şirin Payzın dahil epeyce Kemalistin davasına SP'li Kamalak'ın oğlu bakıyormuş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsmail Saymaz, Meral Akşener ve Şirin Payzın dahil epeyce Kemalistin davasına SP'li Kamalak'ın oğlu bakıyormuş

İsmail Saymaz, Meral Akşener ve Şirin Payzın dahil epeyce Kemalistin davasına bakmış! Tolgahan Erdoğan X hesabından SP'li Kamalak'ın oğlu Furkan Kamalak ile ilgili çarpıcı açıklamalar kullanarak, İstanbul Barosu'nu göreve çağırdı...

Tolgahan Erdoğan X hesabından paylaştığı açıklamaya göre;

Dün mahkemem için Anadolu Adliyesine gittiğimde Furkan Kamalak denilen bu arkadaşın sadece bir mahkemede 10 a yakın davada taraf olduğunu bizzat gördüm ve tamamı hakaret davası.

Sadece aynı mahkemede, aynı günde bu kadar hakaret davası olan şahsın toplamda açtığı davaları tahmin edemiyorum. Sayın Çiçek’in de belirttiği gibi bu sebepsiz zenginleşme değilde nedir ?

Kimlerin avukatlığını yaptığını görünce ise bu duruma pek de şaşırmadım.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23