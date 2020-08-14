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Spor

GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı, 30 Ağustos'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:12:30 -
GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı, 30 Ağustos'ta başlayacak

BURSA (AA) - GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı, 30 Ağustos'ta başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerekli tedbirlerin alınarak düzenlenecek bisiklet organizasyonunda Bursa, yerli ve yabancı yüzlerce bisiklet tutkununa ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun basın bilgilendirme toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın katılımıyla 18 Ağustos Salı günü saat 12.00'de Anatolia Hotel'de gerçekleştirilecek.

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