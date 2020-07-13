Granada'da Türkçe flamenko konseri

MADRİD (AA) - İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinin Granada kentinde organize edilen "Uluslararası Dans ve Müzik Festivali"nde sahne alan Türk sanatçı Berk Gürman, Türkçe flamenko eserlerinden oluşan bir konser verdi.

Granada'nın sembolik yapılarından Hospital Real'in Mermerler Avlusu'nda sahne alan Berk Gürman'ın programı için "Anadolu'dan Endülüs'e" başlığı kullanıldı.

Gürman, Türkçe ve İspanyolca seslendirdiği flamenko şarkılarla konsere gelen İspanyollardan büyük ilgi aldı.

Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezinin iş birliğinde gerçekleştirilen konserle ilgili bilgi veren Granada'daki festival yetkililerinden Ana Diaz, "ilk kez bir Türk sanatçıyı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını" dile getirdi.

Bu arada konsere gelen izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemler dahilinde sosyal mesafe kuralına uyup, maske takarken, konser alanı da dezenfekte edildi.

Yaşamına ve müzik kariyerine Kurtuba kentinde devam eden Gürman, Uluslararası Gitar Festivali kapsamında 2 Ağustos'ta iki İspanyol müzisyen ile Granada Belediyesinin olduğu meydanda bir konser daha verecek.