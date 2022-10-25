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Gündem Gramı tamı tamına 10 milyon dolar! Özel izinle o ilimizde yetiştiriliyor
Gündem

Gramı tamı tamına 10 milyon dolar! Özel izinle o ilimizde yetiştiriliyor

Mardin'de yaşayan Sezgin Oral, gerekli izinleri aldıktan sonra evinin altında akrep çiftliği kurarak, bölgede yaygın halde bulunan ve kara akrep olarak adlandırılan ‘Androctonus Crassicauda' cinsi akrebi yetiştirmeye başladı. Akrep zehrinin gramı 10 milyon dolardan satılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 15:43:00 -
Gramı tamı tamına 10 milyon dolar! Özel izinle o ilimizde yetiştiriliyor

Mardin'de yaşayan Sezgin Oral, gerekli izinleri aldıktan sonra evinin altında akrep çiftliği kurarak, bölgede yaygın halde bulunan ve kara akrep olarak adlandırılan ‘Androctonus Crassicauda' cinsi akrebi yetiştirmeye başladı. Akrep zehrinin gramı 10 milyon dolardan satılıyor.

Mardin'in Ömerli ilçesi Kırsal Kaynarkaya Mahallesi'nde yaşayan Sezgin Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinleri aldıktan sonra bir süre önce evinin altında 150 metrekarelik alanda özel fanuslarda akrep yetiştirmeye başladı.

Bölge genelinde bulunan ve 'kara akrep' olarak adlandırılan 'Androctonus Crassicauda' cinsi akrepleri un kurduyla besleyen Oral, zehirlerini şoklama yöntemiyle sağıp, eksi 86 derecede saklayarak belirli periyotlarla ilaç ve kozmetik firmalarına gönderiyor. Bin akrepten ancak 3 gram zehir sağılabildiğini söyleyen Oral, 225 olan akrep sayısını üreme yoluyla artırarak 3 yıl içerisinde 50 bin akrebe ulaşmayı hedefliyor.

Çocukluğundan beri yılan ve akreplere ilgi duyduğunu söyleyen Oral, "Daha sonra akreplerle ilgili araştırma yaptığımda, zamanla işin ticaretini yapmaya karar verdim. Akrepleri yavrulatma yöntemiyle üreterek çoğaltıyoruz. 

Burada kurduğumuz laboratuvarda şoklama yöntemi ile sağımı yapıyoruz. Dünyada bu tür tesisler sadece birkaç ülkede var. Dünya üzerinde yaşayan 1750 akrep türü var. İçlerinde zehirli ve tehlikeli olanları da bizim bu bölgede yetişenler var. Bunlardan en tehlikelisi de Mardin ve Urfa'da yetişiyor. Akrep sayısını 50 bine çıkarmak istiyorum. 

Ancak bu şekilde 1 yılda yapacağımız sağımlarla 1 litre zehre ulaşabiliriz. Normalde bin akrepten ancak 3 gram zehir sağım yapıyoruz. Sağdığımız zehri de eksi 86 derece soğuk zincirle koruma altına almamız gerekiyor" diye konuştu.

Mahalleli de köylerinde akrep çiftliği açılacak denildiğinde ilk başta çok şaşırdıklarını ama alıştıklarını söyledi.

 

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