Gramaj eksikliği yapanların gözünün yaşına bakılmadı
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Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün kent genelindeki 105 unlu mamul üreticisine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, gramaj eksikliği belirlenen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.
Erzincan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren unlu mamul üretim işletmeleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi.
Denetimlerde gramaj eksikliği tespit edilen 3 işletmeye cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında el konulan simit ve poğaçalar ise sevgi evlerine gönderildi.
Belediye ekiplerinin gıda güvenilirliğine yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.