Gram ve çeyrekte yeni bir tablo mu? Altın fiyatları "seviyesini" koruyor

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da büyüme ve ABD'de imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.800 seviyelerinin destek, 8.000 ve 8.060 puanın direnç konumunda. Yurt içi piyasalar özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kendine yeni bir rota ararken altın fiyatlarında da yeni gelişmelerin nasıl şekil kazanacağı merak konusu.

Altın fiyatları böyle şekillendi

Çeyrek altın serbest piyasada 3032 liradan işlem görmeye devam ederken gram altın da 1851 lira seviyelerinde. Yarım altın alışta 5091 satışta 6051 liradan, ata altını 12,453 alış, 12753 satış, cumhuriyet altını 11.841 alış, 12065 lira satış olarak bir tablo geliştirirken 14 ayar bileziğin gramı 1242 liradan satılırken 22 ayar bilezik gramı 1813 liradan satılmakta. Altının ons fiyatı ise şu saatlerde 57.587 alış, 57,633 lira olarak belirlenmiş vaziyette.

Küçük yatırımcı ne yapmalı?

Altın piyasası yükseliş trendini devam ettirirken bu sürecin son olarak Ortadoğu'da yaşanan ılımlı gelişmelerle birlikte bin miktar stabil kalabileceği beklentisi de ortada. Çok ciddi bir sıçrama beklenmemekle birlikte bu seviyelerin korunacağı yönünde kanaat oluşmuş durumda. Alım açısından bakıldığında ise gram altında 1825-1830'lara geri çekilmelerin, çeyrekte ise 3000-3010 bandının ise fırsat olarak değerlendirilebileceği kanaati mevcut.