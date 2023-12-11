Gram ve çeyrekte sert hareket yaşanır mı? Altın fiyatlarında çekilme seyrine dikkat

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar geçtiğimiz ayın sonlarında zirve fiyatlara şahit olurken son birkaç hafta ise oynak bir seyirle karşı karşıyalar. Konjonktürel açıdan bakıldığında sert yükseliş ve düşüşlere ihtimal verilmiyor.

Ons altın cephesinde durum

Ons altın geçtiğimiz hafta başında kendi tarihi zirvesini test ederken faiz indirimlerine yönelik belirsizliklerin sürüyor olması ons altının kazançlarını kaybetmesine kapı araladı. Tarım dışı istihdam verisinin beklenenden yüksek gelmesi Amerikan Merkez Bankası'nın gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentileri törpüledi bununla birlikte emtia fiyatlarında düşüş yaşandı. Ons altında ilk destek noktası 1995 dolar takip edilirken bu seviye altında 1985 ve 1975 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Gram yönünden değerlendirme

Ons altın önemli destek noktası 2.000 dolar seviyesi altına doğru geri çekilirken yurtiçi gram altın fiyatlarında da düşüş gözlendi. Geçen hafta ons altındaki sıçrama ile birlikte tarihi zirvesini yenileyen ve 2024 yılı içerisinde görmesi beklenen 2.000TL seviyesine yakın fiyatlanan gram altın özellikle Cuma günü tarım dışı istihdam rakamlarının güçlü gelmesiyle sekteye uğrayan faiz indirimleri beklentisinin gölgesinde kaldı.

Gram ve çeyrek bazlı yaklaşım

Peki gram ve çeyrek altın açısından baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Çeyrek altın 3061 lira seviyesinden işlem görüyor. Gram altının fiyatlaması ise 1864 lira. Gram ve çeyrek altın bulunduran küçük yatırımcılar için altın piyasası uzmanları sert davranışlardan kaçınmaları gerektiği yönünde görüş bildiriyorlar. Alım fırsatı için bu seyirde çeyrek için 3025 /30 geri çekilmeleri denenebilir. Gram altın ise 1850 lira bandının çekilme seyri önemli bir eşik olarak telakki ediliyor.