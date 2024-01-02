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Ekonomi Gram ve çeyrekte oynak süreç! Altın fiyatlarında ibre yukarıda
Ekonomi

Gram ve çeyrekte oynak süreç! Altın fiyatlarında ibre yukarıda

Yeniakit Publisher
2024-01-02 12:10:00 - 2024-01-02 12:10:28
Gram ve çeyrekte oynak süreç! Altın fiyatlarında ibre yukarıda

Ons altında yükselişler zaman zaman ara vermesine rağmen yükseliş trendinin devam ettiği söylenebilir. Altında yukarı yönlü gelişmeler takip edilebilecek.

Yılın, resmi tatil sonrası ilk günü çeyrek altın serbest piyasada 3243 lira seviyesinden, gram altın ise 1980 lira seviyesinden işlem görüyor.

Ons altındaki gelişmeler

Ons altında 2075 dolar kritik karar verme seviyesi olmaya devam ediyor. Geçen yılın kapanışı bu seviye altında gerçekleşirken parite için söylenen açıklama tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan hızlı geri çekilme sonrası yaşanan yükselişin zaman zaman düzeltme fiyatlamaları olacak. Ahlatçı Yatırım değerlendirmesine göre; Bugün küresel piyasalarda genel olarak PMI verileri açıklanacak. Teknik olarak İlk destek noktası 2060 dolar takip edilirken bu seviye altında 2055 ve 2045 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yükselişlerde ise 2070 dolar seviyesi üzerinde 2075 dolar ile 2085 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte olacak.

Kurdaki hareketlenmenin etkisi

Gram altında kurda yaşanan yükseliş hareketi sınırlı kalmaya devam etse de destek vermeye devam ediyor. Ons altında ise yükselişler zaman zaman ara vermesine rağmen yükseliş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yılbaşı tatili devam eden piyasalar olduğu gibi, PMI verileri genel olarak küresel piyasalarda açıklanacak. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1950TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1955TL ve 1965TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1935TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1925TL ve 1915TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

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