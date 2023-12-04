Gram ve çeyrek "el yakıyor"! Altın bu hafta da yükselecek mi?

Küçük yatırımcıların en çok merak ettiği çeyrek ve gram altın fiyatları ons bazlı yükselişini bu hafta da devam ettirecek görünüyor. Serbest piyasada gram altın 1942 liradan işlem görürken çeyrek altın da 3183 lira seviyesinde alım satım işlemlerine konu oluyor. Peki bu hafta nasıl bir süreç yaşanacak?

Yükselişi sağlayan ana unsurlar

ABD'de enflasyonun yavaşladığını gösteren veriler Amerikan merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını tamamladığına ilişkin öngörüleri desteklerken, doların zayıflamasına ve tahvil faizlerinde düşüşe yol açtı. Altın böylece yükseliş eğilimini üçüncü haftaya taşıdı. İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın genişleyeceği endişesi de genellikle güvenli liman olarak görülen altının fiyatındaki artışa katkıda bulundu.

Süreç devam eder mi?

Bu süreçte düşük faiz oranları, faiz getirmeyen altını tutmanın fırsat maliyetini azaltırken, Hindistan'da düğün sezonu, Batı dünyasında Noel dönemi ve Çin'de yeni yılın altına olan talebi artırması da beklentiler arasında. Yani mevcut konjonktürde altını tetikleyebilecek unsurlar var.