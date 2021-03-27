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Ekonomi Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Ekonomi

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları piyasaların kapandığı 27 Mart günü güne yeşil ibre ile başlangıç yaptı. Hafta sonu altın fiyatları 27 Mart 2021 merak ediliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Güncel, canlı Cumhuriyet altını fiyatları!

Yeniakit Publisher
2021-03-27 18:33:00 -
Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında dolar kuru ve ons altın etkisiyle yaşanan hareketlilik altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. İşte 27 Mart itibariyle gram, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu?

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 1.732,31 dolar

Satış: 1.732,50 dolar

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 451,47 lira

Satış: 451,55 lira

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 727,57 lira

Satış: 745,42 lira

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.886,00 lira

Satış: 2.967,00 lira

Altın yükselir mi düşer mi?

Altın fiyatları, yatırımcıların tahvil faizi görünümü ve ekonomileri tekrardan vuran koronavirüs salgınına odaklanmasıyla bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerleyişini sürdürüyor. Gram altın ise hafta başından bu yana yüzde 8’den fazla yükseliş kaydetmişti.

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