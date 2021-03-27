Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Gram altın fiyatları piyasaların kapandığı 27 Mart günü güne yeşil ibre ile başlangıç yaptı. Hafta sonu altın fiyatları 27 Mart 2021 merak ediliyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Güncel, canlı Cumhuriyet altını fiyatları!
Altın fiyatlarında dolar kuru ve ons altın etkisiyle yaşanan hareketlilik altın yatırımcıları tarafından merakla takip ediliyor. İşte 27 Mart itibariyle gram, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar oldu?
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 1.732,31 dolar
Satış: 1.732,50 dolar
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 451,47 lira
Satış: 451,55 lira
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 727,57 lira
Satış: 745,42 lira
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.886,00 lira
Satış: 2.967,00 lira
Altın yükselir mi düşer mi?
Altın fiyatları, yatırımcıların tahvil faizi görünümü ve ekonomileri tekrardan vuran koronavirüs salgınına odaklanmasıyla bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerleyişini sürdürüyor. Gram altın ise hafta başından bu yana yüzde 8’den fazla yükseliş kaydetmişti.