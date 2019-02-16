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Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen tanzim satışlarıyla sebze ve meyve fiyatlarında büyük düşüşler yaşanırken, fiyatı düşmek bilmeyen sivri biber 15 TL'den satılıyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:19
Gram gram alınıyor! Tanzime rağmen fiyatı el yakıyor

Türkiye'de seçilen pilot illerde faaliyete giren tanzim satış noktaları sonrası cep yakan sebze ve meyvelerin fiyatında büyük düşüş yaşanırken sivri biberde herhangi bir değişim olmadı.

Fiyatı el yakıyor

Bilecik'te her hafta merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda yer alan sivri biber el yakarken tanzim satış noktaları sonrası fiyatı düşmeyen tek sebze olarak göze çarpıyor. Fiyatı 15 TL'den satılan sivri bibere talep az olurken alanlar da gram gram alıyor.

Sebebi üretimin az olması

Biberde fiyat düşüşünün yaşanmamasının az üretildiği için olduğunu anlatan satıcı Günay Türker, "Tanzim satış noktalarının faaliyete girmesinden sonra başta patlıcan, kabak, marulun fiyatında büyük düşüşler yaşandı. Ama fiyatı düşmeyen tek şey sivri biber oldu. Sebebi üretimin az olmasından dolayı. Sivri biber şu an toptan 12 TL'den alıyoruz. 3 TL karla satıyoruz. Fiyatı yüksek olunca vatandaşın talebi az oluyor. Alanda gram gram alıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 18:19
  1. Bilecik
  2. tanzim satış noktaları
  3. sivri biber
  4. Kapalı Pazar
  5. fiyat düşüşü

YORUM YAZ

  • diyarbakırlıdiyarbakırlı44 dk önce
    İllaki bu soğukta, karda kışta biber, patlıcanyememiz mi lazım. Zahirelerimiz ne güne duruyor. Allah aşkına aklımızı başımıza toplayalım. Bu mevsimde insanımız yaz sebzelerine tenezzül etmemelidir. Her şeyin bol bereket vakti vardır.
  • Vuslat Vuslat 1 sa önce
    Tohumunakadarisraildenalıyoruzgübre mazotilaccok pahali
  • Vuslat Vuslat 1 sa önce
    Uretimaz milleti tarimaküstürdüler

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