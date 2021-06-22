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Ekonomi Gram çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatı 22 Haziran
Ekonomi

Gram çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatı 22 Haziran

Altın ne kadar oldu? Pandemiyle birlikte ciddi bir çıkış yaşayan altın son günlerde yatırımcısını üzdü. Altının yaşadığı düşüşle birlikte pek çok kişi “Gram altın ne kadar oldu?” sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, altın ne kadar güncel

Yeniakit Publisher
2021-06-22 08:51:00 -
Gram çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatı 22 Haziran

Koronavirüs salgınının başında altın ciddi bir yükselişe geçti. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın son dönemde düşüş yaşadı. Peki, altın ne kadar?

Gram çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatı 22 Haziran

                               Alış                         Satış

Gram altın           502,89                   502,99

Çeyrek altın        815,00                   830,00

Yarım altın          1.629,00               1.659,00

Cumhuriyet       3.253,00               3.306,00

22 Ayar bilezik  457,32                   459,73

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