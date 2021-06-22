Gram çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatı 22 Haziran
Altın ne kadar oldu? Pandemiyle birlikte ciddi bir çıkış yaşayan altın son günlerde yatırımcısını üzdü. Altının yaşadığı düşüşle birlikte pek çok kişi “Gram altın ne kadar oldu?” sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, altın ne kadar güncel
Koronavirüs salgınının başında altın ciddi bir yükselişe geçti. Yatırımcısının yüzünü güldüren altın son dönemde düşüş yaşadı. Peki, altın ne kadar?
Gram çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatı 22 Haziran
Alış Satış
Gram altın 502,89 502,99
Çeyrek altın 815,00 830,00
Yarım altın 1.629,00 1.659,00
Cumhuriyet 3.253,00 3.306,00
22 Ayar bilezik 457,32 459,73