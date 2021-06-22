Gram çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatı 22 Haziran

Altın ne kadar oldu? Pandemiyle birlikte ciddi bir çıkış yaşayan altın son günlerde yatırımcısını üzdü. Altının yaşadığı düşüşle birlikte pek çok kişi “Gram altın ne kadar oldu?” sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, altın ne kadar güncel