Gram altında sert düşüş!

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. ABD'den gelen veriler, altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. İşte 26 Temmuz 2024 Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın ve Tam altın fiyatlarında güncel rakamlar…

Ons altında rüzgar tersine döndü ve ons altının fiyatı 2 bin 360 dolara kadar geriledi.

Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 592 TL, Çeyrek altın 4 bin 228 TL, Yarım altın 8 bin 449 TL, Tam altın ise 16 bin 842 TL satış fiyatı ile güne başladı.

ABD'den gelen veriler sonrasında FED'in faiz indirimlerine Eylül ayında başlayacağına yönelik beklenti azaldı. Haftalık işsizlik başvuru beklentilerden iyi geldi.

YÜZDE 8 ARTIŞ BEKLENİYOR

1 ayda 140 liralık değer kazanç sağlayan gram altının fiyatında analistler 2 bin 520 ile 2 bin 580 aralığının takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Elinde parası olanlar için önümüzdeki hafta fırsat olarak görülüyor.

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İsviçre bankası UBS, ons altın için 2024 tahminlerini yüzde 8 yükseltti. Banka yıl sonu tahminini 2 bin 600 dolara çıkardı.

26 TEMMUZ 2024 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.527,53

Gram altın satış: 2.527,96

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.160,00

Çeyrek altın satış: 4.234,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.346,00

Yarım altın satış: 8.460,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.665,00

Tam altın satış: 16.869,00