Gram altında rekor üstüne rekor! Çarşamba günü her şey alt üst olabilir!

Altın piyasalarında yukarı yönlü başlayan hareketler yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde de dalgalanmalar başladı. 11 ayın zirvesine ulaştı! Uzmanlar ise Çarşamba günü için uyarıyor!

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından bir süredir alınan faiz kararları ve küresel ekonomide yaşanan diğer gelişmeler altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olmuştu. Ancak bankacılık krizi ile başlayan yeni süreçte ise ons altının 11 ayın en yüksek seviyesine gelmesi rekorları da beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarının artması yurt içinde gram, çeyrek ve cumhuriyet altınının da fiyatlarını etkiledi. Gram altının 1.200 liranın üzerine çıkması dikkat çekti. Tgrthaber'e göre; ancak uzmanlar bu yükselişlere karşı uyarıyor. 22 Mart Çarşamba günü altın piyasaları için kritik.

ALTIN PİYASALARI İÇİN KRİTİK TARİH!

Ons altın fiyatının 2.000 doların üzerine çıkmasının ardından 11 ayın zirvesi görüldü. Gram altın fiyatları da bu yükselişten etkilendi. ABD’de üç bankadan gelen iflas haberi ve takip eden dönemde Avrupa’da Credit Suisse hisselerinde yaşanan rekor düşüş bankacılık krizine işaret ediyor. Bankacılık krizinin baş göstermesi sonrasında güvenli liman kabul edilen altın fiyatları da artmaya başladı. ABD Merkez Bankası (FED) tarafından Mart ayında 50 baz puan faiz artırımı yapacağı haberleri de etkili olmuştu. Ancak yeni gelişmeler sonrasında 22 Mart 2023 Çarşamba günü FED’in 25 baz puanlık faiz kararı açıklaması bekleniyor. Altın piyasaları da FED’in Çarşamba günü açıklanacak kararına odaklandığı aktarıldı.

UZMANLARDAN ALTIN TAHMİNLERİ

TD Securities analistlerinden Bart Melek, bankacılık krizi sonrasında FED’in 25 baz puanlık artış beklentisi ve ABD Hazine Bakanlığı’nın yardım etme isteği doğrultusunda enflasyonun daha yüksek seviyede kalmasının altına yarayabileceği ifade edildi. Wall Street uzmanlarının katıldığı ankette ise dokuz analist yakın vadede altının yükselmesini bekliyor.

20 Mart Pazartesi gününde yeni haftanın ilk gününde ons altın 1.980 dolar bandında günün ikinci yarısına devam ediyor. Gram altın 1.209 TL ve çeyrek altın ise 2.010 TL seviyelerinden işlem görüyor.

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