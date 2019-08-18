Gram altın yüz güldürdü
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 artışla 271,70 liraya yükselerek yatırımcısının yüzünü güldürdü.18 Ağustos 2019 Pazar 10:39
Altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,57 artışla 271,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,55 artışla 1.810 lira oldu. Dolar yüzde 1,38, Euro da yüzde 0,37 prim yaptı. Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören hisse senetleri ise yüzde 3,69 değer yitirdi.
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