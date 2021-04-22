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Ekonomi Gram altın yılın zirvesinde
Ekonomi

Gram altın yılın zirvesinde

Gram altın 473 lira seviyesini aşarak yılın zirvesini gördü. Saat 03.00 itibariyle altının gram fiyatı 472 lira civarında seyrediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 03:32:00 -
Gram altın yılın zirvesinde

Türk lirası varlıklarda dün değer kayıpları öne çıktı. Borsada gün içerisinde yüzde 4 düşüş yaşanırken, dolar/TL yüzde 1 yükselişle 8,20 lira seviyelerini test etti. Yılın zirvesine çıkan gram altın ise 473 seviyesini aştı. Saat 03.00 itibariyle altın 472 lira civarında bulunuyor.

İçerde piyasa fiyatlamalarına olumsuz yansıyacak bir gelişme yaşanmazken, küresel risk iştahındaki zayıflama satış baskısı olarak hissediliyor. Artan COVID-19 vakaları, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin gerilemesi ise öne çıkan başlıklar olarak gösteriliyor. Rusya, ABD yaptırımlarına karşılık olarak 10 ABD'li diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

Dolar/TL, 8,20 seviyelerini gördü

Gelişen ülke para birimlerinin çoğu, bugün dolar karşısında düşüş kaydetti. Hafta başında 8,03 seviyesine inen ancak aşağı yönlü harekette zorlanan dolar/TL de, gün içerisinde 8,20 seviyelerine kadar yükseldi. Kur, yüzde 1'e yakın yükselişle 8,18 seviyesinde işlem görüyor. Bugün en yüksek 9,8722 seviyesini test eden euro/TL ardından 9,85 seviyesinde dengelendi.

Gram altın yılın zirvesinde

Gram altın da 470 lirayı aşarak 2021 yılının en yüksek seviyelerine işaret ediyor. Meksa Yatırım'ın notunda, gram altının 470 seviyesindeki direncin aşıldığı ifade edilerek, şu analiz yapıldı: "Gram altın 470 üzerinde kalabilirse 474 ve 478 seviyeleri hedef olarak izlenebilir. Ancak 470 üzerinde kalamaz ise gerileme ile 459, 456, 451 ve 447 seviyelerine doğru gerilemenin önü açılmış olabilir."

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