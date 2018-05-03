Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

"3 Mayıs Peşembe günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 3.5.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor Çeyrek altın ne kadar? Altın 175-176 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

175,61 liradan alınırken, 175,66 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 279,35 liradan alınırken 285,67 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 556,95'den alınırken 571,33 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1154,00 liradan alınıp 1166,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.