Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları bugün güne düşüşle başladı. Çeyrek altın fiyatları düştü. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 28 Haziran Perşembe günü altın fiyatlarının geçtiğimiz günlere oranla yükselişi durdu ve kısmi bir düşüş başladı. Altın kaç lira? Altın 186-187 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul'un kalbinin attığı Kapalıçarşı'da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

186,41 liradan alınırken, 186,44 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 297,59 liradan alınırken 304,38 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 593,19'dan alınırken 608,64 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1243,00 liradan alınıp 1256,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.