Gram altın rekor kırdı! Altın fiyatlarında son durum: Öyle bir fırtına geliyor ki...Dolar ve altında hızlı yükseliş
Altın fiyatları ABD kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Uzmanlar fırtına çok yakın açıklamalarında bulunuyor. ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 7,1 ile beklentilerin altında artış gösterdi. Gram altın fiyatları ise gün içinde 1090 TL'yi gördü. Dünya Altın Konseyi'nden yeni 2023 tahmini: Elinde olanlar dikkat haberi ile duyurdu. TÜFE verisi sonrası dolar endeksinde gerileme olurken altın fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandı.
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı veriye ilk tepki olarak yüzde 1,5 artış ile 1819 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı.
Altının gram fiyatı verinin ardından 1090 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Spot piyasada çeyrek altın 1780 lira, cumhuriyet altını da 7340 liradan satılıyor.
ABD'de hızla yükselen enflasyon ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artışları yapmasına neden oldu. ABD'de politika faizi yüzde 3,75-4 aralığına kadar yükseldi. Fed, faizde üst üste dört kez 75 baz puan artışa gitti.
Çeyrek altın alış 1.768,00 satış fiyatı 1.801,00 TL'den işlem gördü.
DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ ALTIN YÜKSELDİ
Beklenti altında gelen TÜFE verisi ile birlikte Dolar Endeksi ve ABD tahvil faiz oranındaki aşağı yönlü baskı Altın, Gümüş ve ABD Borsa Endekslerindeki yükselişi destekledi.
2023’TE ALTIN FİYATLARI VE 2022 YIL SONUNDA ALTIN FİYATINA YÖNELİK TAHMİNLERDE ALTIN İÇİN BEKLENEN RAKAMLAR NELER?
Altın fiyatının yükselmesiyle kuyumcuların, 2022 yılı sonunda gram ve çeyrek altın fiyatına ilişkin tahminlerini revize ettiği görüldü. Kuyumcu Bayram Erdoğan, 2021 sonunda altının gramının 750 TL seviyesinde olduğunu hatırlatarak, altının onsu tekrar 2 bin dolara yükseldiğinde altın fiyatlarında bir rekor beklentisi içerisinde olduğunu şu cümlelerle ifade etti: "2023 yılının ilk çeyreğinde ons fiyatının 2 binlere kadar çıkacağı bekleniyor. Çünkü dünyadaki bu tedarik krizleri, savaşlar bu yönde işarette bulunuyor. Dolayısı ile altın yine güvenilir liman.
Eğer 2023 yılı içerisinde ons fiyatımız 2 bin 50 seviyelerine kadar ulaşırsa gram altın bin 250 ile bin 300 TL bandına gelecek. Buradan da çeyrek altını 2 bin ile 2 bin 50 TL çevresinde görmemiz mümkün".
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