Gram altın, ons altında yön ne olur? Hatice Kolçak altını, doları ve gümüşü olanları üstüne basa basa uyardı

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, youtube kanalında özel açıklamalarda altın fiyatlarıyla ve dolar fiyatları ile ilgili olarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dövize endeksli ürünlere yatırım yapın! İşte bunlar neler cevabı…

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, gram altının dolar tarafından alacağı destekle yükselmeye devam edecek mi mesajı verdi o tarihi işaret etti...

Hatice Kolçak'tan yeni tahmin: Borsa, altın ve dolarla ilgili büyük tüyoları...

Kolçak, “Dolar toplayarak bir ev sahibi olmanız, bir araba sahibi bir arsa sahibi olmanız mümkün değil. Şimdi ne olur, hep döviz endeksli ürünler diyoruz… Dövize endeksli ürünlere yatırım yapmanız gerekir, nedir bunlar; altındır gümüştür, dövize endeksli fonlar, eurobondlar var…

22 Haziran’da Merkez Bankası faiz artıracak yorumu yapılıyor. Yavaş yavaş raporlar gelmeye başladı. Görüyoruz ki, faiz beklentisi artmaya başladı. Mehmet Şimşek ile birlikte faiz artacak. Dolarda 28’e kadar beklenti var. Borsa sabah nane mollaydı ama şu anda, şimdi 5389’ta, dün 5372yle kapattık. Yüzde 5’lik bir artış oldu. Hemen hemen genel bir yükseliş vardı. Artık burda 5700 hedefine doğru gidiyoruz. Lütfen buna dikkat edelim. Şöyle bir şey yok. Borsa tarafında pozitif bir beklenti var. Bankalarda faizler zaten yüksek, dolarda çıkmaya başladı. Dolayısıyla dengeye girmemiz lazım. Genel anlamda borsa tarafında pozitifim. Karı aldım çıkıyorum diyenler de var. O size kalmış. Uzun dönem tutacak olanlar için ben napıyorum tutmaya devam ediyorum. Elimde hisse senetleri vardı. Uzun vadeli yatırımcıyım zaten. Ben burdan çıkış yaptığımda ben bu parayı nereye götüreceğim. Mutlaka bir planınız olmalı” diye konuştu.

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FED faiz kararı

Haziran ve temmuz ayına dikkat çekti!

Altın ile ilgili de konuşan Kolçak sözlerine şöyle devam etti: “Ons altın 1960 dolar. Biraz yükseldi biraz. Dün Amerika’dan PM verileri geldi. Hizmet PM oldukça düşük geldi. 54,9. Buradaki gerileme oldukça önemli. Bu da dolar endeksini aşağıya çekti. Fed’in elini güçlendirmeyen bir durum. Hafif bir resesyon. Fed’in agresif gitmesine gerek yok. Fed’den beklenen faiz artışı için haziran için yüzde 75’i buldu. Pas geçer fiyatlaması hakim. Ons altın üzerindeki baskı kalktı. 1960 dolara çıktı. Ons tarafında takip edeceğimiz seviye ise, 1970 dolar… 1970 doların üstünde kalması lazım nefes almamız için. Gram altın açısından ise hiç bir sıkıntı yok. Piyasa ile ekran eşitlenmeye başlandı. 1370-1400 TL ve üstü, burada çıkış devam ediyor ve edecek de… Onsdan destek geldikçe gram altın hızlanacak” diye konuştu. (akit özel haber)

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Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 6 Haziran Salı 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

6 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler! İşte 6 Haziran 2023 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLER

ABD Doları: 21,50 (Alış) - 21,50 (Satış)

EURO: 23,12 (Alış) - 23,13 (Satış)

STERLİN: 26,62 (Alış) - 26,75 (Satış)

1 DOLAR = 21,50 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

6 Haziran Salı 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın dolar kurundan almış olduğu destekle güne yükselişle başladı.

Gram altın alış: 1.358,95

Gram altın satış: 1.359,18

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.239,00

Çeyrek altın satış: 2.284,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.493,00

Yarım altın satış: 4.567,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.999,00

Tam altın satış: 9.149,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.167,00

Cumhuriyet altını satış: 9.306,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.206,00

Ata altın satış: 9.315,00

Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını gibi en çok takip edilen altının onsu 1.965 dolardan işlem görüyor. Haftanın ikinci gününde gram altın ise 1.368 lirayla tarihi zirvesini gördükten sonra 1.358 liraya geriledi.

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