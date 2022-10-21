Haftanın son işlem gününde altının nasıl seyrettiği merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 21 Ekim Cuma

Finans Analisti İslam Memiş, altınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Altın fiyatları ons bazında Fed'in politikalarından dolayı düşüşe geçiyor. Fed'in faiz arttırması ve faiz artırımının süreceği sinyalinin verilmesinden dolayı dolar değer kazanıyor. Doların karşısında euro, sterlin, altın, gümüş gibi yatırım araçları değer kaybediyor. Dolar endeksi yükseldiği için altının ons fiyatında bir gerileme gerçekleşiyor. O yüzden gram altın, ons altın fiyatında yaşanan gerilemeden dolayı olumsuz yönde etkilendi. Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Gram altın

Alış: 971,94 TL

Satış: 972,10 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.615,00 TL

Satış: 1.642,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.222,00 TL

Satış: 3.279,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.437,00 TL

Satış: 6.538,00 TL

Reşat altını

Alış: 6.469,47 TL

Satış: 6.570,95 TL

22 ayar bilezik

Alış: 903,55 TL

Satış: 912,28 TL