Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 21 Ekim Cuma
Altın yatırımı yapmak isteyenler güncel rakamları araştırıyor. Bu sebeple pek çok kişi "Gram altın çeyrek altın kaça satılıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Haftanın son işlem gününde altının nasıl seyrettiği merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 21 Ekim Cuma
Finans Analisti İslam Memiş, altınla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "Altın fiyatları ons bazında Fed'in politikalarından dolayı düşüşe geçiyor. Fed'in faiz arttırması ve faiz artırımının süreceği sinyalinin verilmesinden dolayı dolar değer kazanıyor. Doların karşısında euro, sterlin, altın, gümüş gibi yatırım araçları değer kaybediyor. Dolar endeksi yükseldiği için altının ons fiyatında bir gerileme gerçekleşiyor. O yüzden gram altın, ons altın fiyatında yaşanan gerilemeden dolayı olumsuz yönde etkilendi. Hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında düşüşlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum” ifadelerini kullandı.
Gram altın
Alış: 971,94 TL
Satış: 972,10 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.615,00 TL
Satış: 1.642,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.222,00 TL
Satış: 3.279,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.437,00 TL
Satış: 6.538,00 TL
Reşat altını
Alış: 6.469,47 TL
Satış: 6.570,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 903,55 TL
Satış: 912,28 TL