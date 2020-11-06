Altın fiyatları yatırımcılar tarafından sıklıklı sorgulanmakta. Yastık altında ya da bankalarda altın hesabı bulunanlar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç? sorularını sormakta. ABD’deki başkanlık seçimi nedeniyle altın aldı başını gitti. Altına yatırım yapanların yüzleri bir hayli güldü. Hafta başında yükselişe devam eden altın, haftanın son gününde yükselişini sürdürmekte. ABD seçimini yaptı ancak, başkanın kim olacağı henüz belli olmadığından piyasalarda bir belirsizlik hakim. Yine dünyayı etkisini altına alan koronvirüs salgınında da kesin aşı bulunamamış olması nedeniyle de piyasalar tüm olan bitenden dolayı diken üstünde. Peki gram altın ne kadar? Gram altın kaç para oldu? İşte gram altın fiyatı.

Gram altın kaç para?

Gram altın 6 Kasım Cuma saat 08:00 itibariyle alış 524,59 TL, satış 524,71 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın kaç para oldu? Çeyrek altın alış 850,00 TL, çeyrek altın satış 859,50 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını kaç para? Cumhuriyet altını alış 3.401,50 TL, Cumhuriyet altın satış 3.426,30 TL.

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı alış 477,50 TL satış 480,50 TL.