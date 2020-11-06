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Ekonomi Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para?
Ekonomi

Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para?

Gram altın fiyatı. Altın fiyatları bu haftayı rekor zirvede tamamlayacak gibi. Zira altın fiyatları yatırımcının yüzünü güldürmeye devam ederken, düğün ya da nişan yapacakları da kara kara düşündürüyor. Gram altın geçen haftada 505 seviyelerinde iken bu hafta 526 TL’ye kadar yükseldi. Peki haftanın son gününde gram altın ne kadar? Gram altın kaç para? Gram altın düştü mü? Gram altın ne kadar yükseldi? İşte altın fiyatlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 07:57:00 - 2020-11-06 07:58:14
Gram altın ne kadar? Gram altın kaç para?

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından sıklıklı sorgulanmakta. Yastık altında ya da bankalarda altın hesabı bulunanlar çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ne kadar? Altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı kaç? sorularını sormakta. ABD’deki başkanlık seçimi nedeniyle altın aldı başını gitti. Altına yatırım yapanların yüzleri bir hayli güldü. Hafta başında yükselişe devam eden altın, haftanın son gününde yükselişini sürdürmekte. ABD seçimini yaptı ancak, başkanın kim olacağı henüz belli olmadığından piyasalarda bir belirsizlik hakim. Yine dünyayı etkisini altına alan koronvirüs salgınında da kesin aşı bulunamamış olması nedeniyle de piyasalar tüm olan bitenden dolayı diken üstünde. Peki gram altın ne kadar? Gram altın kaç para oldu? İşte gram altın fiyatı.

Gram altın kaç para?

Gram altın 6 Kasım Cuma saat 08:00 itibariyle alış 524,59 TL, satış 524,71 TL seviyelerinde alıcı buluyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın kaç para oldu? Çeyrek altın alış 850,00 TL, çeyrek altın satış 859,50 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını kaç para? Cumhuriyet altını alış 3.401,50 TL,  Cumhuriyet altın satış 3.426,30 TL.

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik fiyatı alış 477,50 TL satış 480,50 TL.

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