Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum

Koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmaları altın fiyatlarına da yansıdı. Son haftalarda altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Altına yatırım yapan vatandaşlar, altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği dört gözle takip ediyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum

ABD'de yaşanan seçimler, pandemi ve koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmaları altın fiyatlarına da yansıdı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 443,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444 liradan, 2 bin 926 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 947 liradan, 405 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409 liradan, 2 bin 859 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 879 liradan, bin 430 liradan alınan Yarım Ziynet bin 440 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı.