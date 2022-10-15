Gram altın ne kadar? 15 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları
15 Ekim Cumartesi günü güncel altın fiyatları merak edilmeye, araştırılmaya başlandı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadara satılıyor? Altın fiyatları düştü mü?
Altın haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Bilindiği gibi hafta sonları altın, kapanış günü değerlerine göre işlem görüyor. Peki, çeyrek altın gram altın ne kadar güncel fiyatlar nedir?
Gram altın ne kadar? 15 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları
Gram altın
Alış: 981,63 TL
Satış: 982,33 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.617,00 TL
Satış: 1.640,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.228,00 TL
Satış: 3.282,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 6.446,00 TL
Satış: 6.541,00 TL
Kulplu Reşat altını
Alış: 6.480,69 TL
Satış: 6.576,20 TL
22 ayar bilezik
Alış: 905,11 TL
Satış: 914,80 TL