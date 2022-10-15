  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın ne kadar? 15 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın ne kadar? 15 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

15 Ekim Cumartesi günü güncel altın fiyatları merak edilmeye, araştırılmaya başlandı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadara satılıyor? Altın fiyatları düştü mü?

Yeniakit Publisher
2022-10-15 09:42:00 -
Gram altın ne kadar? 15 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

Altın haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Bilindiği gibi hafta sonları altın, kapanış günü değerlerine göre işlem görüyor. Peki, çeyrek altın gram altın ne kadar güncel fiyatlar nedir?

Gram altın ne kadar? 15 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları

Gram altın

Alış: 981,63 TL

Satış: 982,33 TL

Çeyrek altın

Alış: 1.617,00 TL

Satış: 1.640,00 TL

Yarım altın

Alış: 3.228,00 TL

Satış: 3.282,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 6.446,00 TL

Satış: 6.541,00 TL

Kulplu Reşat altını

Alış: 6.480,69 TL

Satış: 6.576,20 TL

22 ayar bilezik

Alış: 905,11 TL

Satış: 914,80 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23