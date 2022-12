Gram altın kaç TL? Altın bugün ne kadar? Gram altın tahminleri? 1 gram altın, ons, çeyrek, ata, yarım ne kadar? 19 Aralık 2022 altındaki son durum!

Milyonlarca vatandaş; altın fiyatları 19 Aralık günü de araştırılıyor. Gram altının fiyatı güne nasıl başladı? Gram altın ve Ons, fiyatı ne kadar? soruları yanıtlarını arıyor.

İşte güncel altın fiyatları…

19 ARALIK GRAM ALTIN NE KADAR?

1 Gram altın serbest piyasa fiyatı ne kadar? Gram altın, düne göre %0,24 değişiklik gösterdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1074 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1078,70 lira seviyesini, en düşük 1072,17 lira seviyesini gördü.

Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 15:03 itibarıyla yüzde 0,18 oranında yükselişle 1076,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1781 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 338 liradan işlem görüyor.

10 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın kuru en son 19 Ara 2022 - 20:37 tarihinde güncellenmiştir. Bu Gram Altın kuru verileri doğrultusunda 10 Gram Altın 10.728,07 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın, bugünkü işlemlerde 1790 dolar ile 1798 dolar arasında hareket ederken; saat 14:52 itibarıyla yüzde 0,15 oranında yükselişle 1794 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 18 ARALIK ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Bugün anlık serbest piyasa çeyrek altın alış fiyatı 1.756,00 TL, satış fiyatı 1.782,00 TL şeklindedir.

19 ARALIK 2022 TAM ALTIN NE KADAR?

Bugün anlık serbest piyasa cumhuriyet altını alış fiyatı 7.031,00 TL, satış fiyatı 7.100,00 TL şeklindedir.

Kuyumcuların yeni altın tahmini şaşırttı: 'Gram altın bin 600 lira olacak'

Yatırımcıların, "Altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren kuyumculardan dikkat çeken tahmin geldi.

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş, Antalya’da kuyumcularda hareketliliğe neden oldu. Altının yükselmesi ile bazı kişiler ellerindeki altınları bozdururken, vatandaşların daha çok tekrar yükseleceği umudu ile yatırımlık altın almaya devam ettiği görüldü. mynet'e göre: Altının yükselmesini fırsat bilen dolandırıcıların ise zaman zaman sahte altın bozdurmak için girişimde bulunduğu bildirildi. Kuyumcular şüphe duydukları altınları mihenk taşına sürterek ayarına uygun asit suyu ile test ediyorlar. Antalyalı kuyumcuların önümüzdeki 1-2 ay içerisinde fiyat beklentileri ise altının gramının bin 500-bin 600 TL olması yönünde.

“ALTININ GRAMI BİN 500-BİN 600 TL OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ”

Antalya’da 30 yıla yakın zamandır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, “Altın fiyatları ne kadar yükselse de şu anda olması gereken yerde değil. Normal altının onsunun 2 bin 200-2 bin 300 dolar olması lazım. Altın şu an alınabilmesi en kolay olan zamanında bulunuyor. Önümüzdeki süreçte altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz. Bu da çok uzun bir süre değil, kısa sürede bunlar bekleniyor. Dünyada yaşanan bu hareketlenme bunu gösteriyor. Altın şu an ne kadar yüksek gibi görünse de alınması gereken rakamlarında bulunuyor. Döviz değil her zaman altın kazandırır. Durduğu yerde kazandırır, güven verir. Vatandaşlarımız altın alsın; güvendiği yerden, bildiği yerden alsın. Onun haricinde bilmedikleri, tanımadıkları yerden almasınlar. Kişilerin güvendiği bir kuyumcusu olmalıdır. Bir kişinin nasıl manavı, berberi bir yerdir, kuyumcusunun da tek olması gerekir” dedi.

“ALTIN YÜKSELİRKEN İNSANLARIN TALEBİ DAHA FAZLA OLUYOR”

Alınan altının kazandırması için en az 3-4 ay bekletilmesi gerektiğini belirten Ünverdi, “Kısa süreli alıp 3-5 gün sonra satacaksa altın yatırım amaçlı düşünülmez. 5-6 ay ya da 1 yıllık vadede altın her zaman kazandırır. Önümüzdeki 2 senede ne oldu ise önümüzdeki 1-2 yıl da aynı yükselişi devam ettirecektir. Genelde dostlarımıza, arkadaşlarımıza altın düşükken biz arar almasını söyleriz. Ama altın yükselirken insanların talebi daha fazla oluyor. Bin 600 TL olacaktır önümüzdeki aylarda. Bu zamanda telefonlarımız hiç susmuyor” dedi.

“DAHA ÇOK DÜĞÜNLERDE TAKMAK İÇİN YARIM GRAM VE 1 GRAM ALIYORLAR”

Altın fiyatlarının artması ile vatandaşın tercihinin de değiştiğini belirten Ünverdi, “Daha çok düğünlerde takmak için yarım gram ve 1 gram alıyorlar. Bütçelerine uygun alıyorlar. Biraz bütçesi iyi olan çeyrek alıyor. Yatırım için de cumhuriyet ve bilezik alıyorlar. Bileziğe olan talep devam ediyor ama kollarda bilezik 10-12 tane bilezik varken, bu 3 taneye düştü” ifadelerine yer verdi.