Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 7 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. Gram altın ne kadar? Altın, ABD’de senatonun Trump taraftarları tarafından basılması sonrası altın fiyatları da merak ediliyor. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 453,26 seviyesinde işlem gördü. Çeyrek altın bugüne de 737,17 TL seviyesinde başladı. İşte 6 Ocak altın fiyatlarında son durum.
Altın fiyatları ne kadar oldu? 2021 yılına girmiş bulunmaktayız. 2020 yılı korona virüs salgını nedeniyle bir hayli sıkıntılı geçti. Salgın vatandaşların sağlığını tehdit ederken bir yandan da ülkelerin ekonomilerini de vurdu. Salgın döneminde altın, dolar ve euro yükselişte olsa da özellikle de korona aşısının bulunması ve aşının uygulanmaya başlanmasından sonra altın fiyatlarında hızlı bir düşüş söz konusu oldu. 2021 yılına girdiğimiz şu günlerde aşıların vurulmasına devam edilirken, altın fiyatları da inişli çıkışlı seyrini sürdürüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
450,88
453,26
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
450,67
450,78
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.918,78
1.919,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
721,23
737,17
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.884,29
2.939,10
YARIM ALTIN FİYATI
1.437,64
1.474,06
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.884,29
2.939,10
ATA ALTIN FİYATI
3.016,89
3.093,12
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
252,47
293,04
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
408,01
423,79
GREMSE ALTIN FİYATI
7.281,00
7.432,70