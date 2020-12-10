Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 10 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün (10 Aralık) saat 09:30 itibariyle çeyrek altın 756,10 lira, Cumhuriyet altını 3.012,70 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde -2,10 azalışla 460,22 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 460 lira 22 kuruşken gram altın satışı ise 460 lira 30 kuruş. Çeyrek altının alış fiyatı 747,90 lira, çeyrek altın satış fiyatı ise 756 lira 10 kuruş olarak işlem görmekte. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 8 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...